Ördögi tények a természetből: hátborzongató, de igaz!

A természetet hajlamosak vagyunk a szépséggel, nyugalommal és aranyos állatokkal azonosítani. De van egy sötétebb arca is, amely tele van megdöbbentő titkokkal. Tudtad például, hogy a madarak cigarettacsikkekkel védekeznek a paraziták ellen? Vagy hogy bizonyos fák nemcsak túlélik a villámcsapást, hanem még profitálnak is belőle? És ha azt hitted, a vízilovak csak pocakos, békés óriások – hát készülj, mert teljesen más a valóság…

A madarak és a cigarettacsikkek furcsa kapcsolata

A madarak fészeképítésnél bármit felhasználnak, amit a földön találnak. A kutatók 176 madárfajnál figyelték meg, hogy műanyagot, zsinórokat, cukorkás csomagolást vagy cigarettacsikket építenek a fészkükbe. 2012-ben egy kutatás kifejezetten a csikkek szerepére fókuszált.

Kiderült, hogy ez okos megoldás: a több cigarettaszűrőt tartalmazó fészkekben kevesebb parazita atka élt. A tudósok kísérletben álröpdékbe csalogattak atkákat, amelyekbe új vagy használt csikkeket helyeztek. Az atkák inkább a friss, nem elszívott szűrőket választották.

Mivel a használt szűrők több nikotint tartalmaznak, ez arra utal, hogy a madarak tudatosan keresik a cigarettacsikkeket, hogy megmérgezzék a parazitáikat. Rejtély marad, honnan tudják a madarak, hogy a nikotin mérgező az atkákra – vagy hogyan jöttek rá, hogy épp a cigarettacsikkek, nem pedig más hulladék tartják távol a parazitákat.

Amikor a villám nemcsak pusztít

Ha egy fába villám csap, általában elpusztul. De nem a Dipteryx oleifera. Ez a fa nemcsak túléli a villámcsapást, hanem kifejezetten jól is jár vele. 2015-ben figyelték meg először, hogy egy villám olyan erővel sújtott le, hogy leszakította a parazita liánokat, és megölt minden közeli fát – kivéve a Dipteryxet, amely villámállónak bizonyult.

A kutatók megállapították, hogy ez a faj így szabadul meg a konkurenciától. Minden Dipteryx fa környezetében átlagosan kilenc másik fa halt meg, amikor a villám róla továbbugrott. Ennek köszönhetően körülötte ritkásabb a növényzet, és több napfényt képes elnyelni. A kérdés csak az marad: hogyan képes ez a fa elviselni a több millió voltos áramütést?

A vízilovak sötét titka

A Mara folyó Kenyán és Tanzánián keresztül folyik, és mindkét oldalon állatok ezreit látja el vízzel. Nem mindig idilli azonban a kép: esőzések után a partokon gyakran hevernek elpusztult halak. A rejtély feltárására hároméves kutatást végeztek, amely 171 víziló-medencét vizsgált.

Bár a vízilovak bumfordinak és aranyosnak tűnhetnek, valójában a legveszélyesebb állatok közé tartoznak. A csapat ezért távirányítású csónakokat használt, hogy vízmintát gyűjtsön a vízilovak között. Kiderült, hogy a vízilovak naponta átlagosan 9,3 tonna ürüléket engednek a tavacskákba. Ez lebomlik, oxigént von el a vízből, és mérgező vegyületeket szabadít fel, például ammóniát és kén-hidrogént.

Amikor esik, ez az oxigénszegény, mérgező víz a tavakból a folyóba sodródik – és tömeges halpusztulást okoz..

 

👉 A természet tehát nemcsak gyönyörű, hanem kegyetlen és kiszámíthatatlan is. Ezek a döbbenetes tények jól mutatják: anyatermészetnél egyszerre van jelen a varázslat és a veszély.

