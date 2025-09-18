Ördögi tények a természetből: hátborzongató, de igaz!

A madarak és a cigarettacsikkek furcsa kapcsolata

A madarak fészeképítésnél bármit felhasználnak, amit a földön találnak. A kutatók 176 madárfajnál figyelték meg, hogy műanyagot, zsinórokat, cukorkás csomagolást vagy cigarettacsikket építenek a fészkükbe. 2012-ben egy kutatás kifejezetten a csikkek szerepére fókuszált.

Kiderült, hogy ez okos megoldás: a több cigarettaszűrőt tartalmazó fészkekben kevesebb parazita atka élt. A tudósok kísérletben álröpdékbe csalogattak atkákat, amelyekbe új vagy használt csikkeket helyeztek. Az atkák inkább a friss, nem elszívott szűrőket választották.

Mivel a használt szűrők több nikotint tartalmaznak, ez arra utal, hogy a madarak tudatosan keresik a cigarettacsikkeket, hogy megmérgezzék a parazitáikat. Rejtély marad, honnan tudják a madarak, hogy a nikotin mérgező az atkákra – vagy hogyan jöttek rá, hogy épp a cigarettacsikkek, nem pedig más hulladék tartják távol a parazitákat.