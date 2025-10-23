Miért ünnepeljük október 23-át? Az 1956-os forradalom története és üzenete

Ez a nap a bátorság, a szabadságvágy és a nemzeti összefogás jelképe lett — egy olyan emléknap, amely ma is a demokrácia és az emberi méltóság fontosságára figyelmeztet.

A forradalom kezdete – amikor a nép felemelte a szavát

1956 őszén Magyarországon egyre nagyobb volt az elégedetlenség a sztálinista diktatúra, az ÁVH terrorja és a nehéz gazdasági helyzet miatt. Az értelmiség, az egyetemisták és a munkások is változást követeltek.

Október 23-án a budapesti Műegyetem hallgatói tüntetést szerveztek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a lengyel reformmozgalommal, és követeléseket fogalmazzanak meg a magyar kormány felé. A felvonulás hamar tömeges békemenetté vált: tízezrek vonultak a Bem térre, ahol a Petőfi-szobornál elhangzottak az első szabad beszédek.

A Rádió épületénél este tört ki az első fegyveres összecsapás, amikor a tüntetők be akarták olvastatni követeléseiket. A karhatalom tüzet nyitott a tömegre — ezzel a békés tüntetésből szabadságharc lett.