Mi legyen a medvével?

Máshol is úgy szabályozzák a medvepopulációt, hogy kilövik a „felesleges” példányokat?

Svédországban, ahol szintén nagyjából háromezer példányról beszélünk – de sokkal nagyobb területen –, évente ötszáz állatot lőnek ki. Ezáltal a medve nem terjeszti ki a saját területét, nem jár be a városokba táplálékért, a vidéki emberek pedig elfogadják a medvék létét. A svédek ennek is köszönhetik, hogy nem kerültek olyan helyzetbe, mint például Románia, ahol szintén túlszaporodtak a medvék, csakúgy, mint nálunk, s a feldühödött gazdák mérget vetnek be ellenük. Ez hosszú és fájdalmas szenvedést jelent az állatnak. Mi, vadászok, megadjuk a tiszteletet a vadnak.



Bármely vadász képes medvét ejteni?

A medve fokozott tiszteletet élvez a vadászok körében. Nem minden vadász jut el oda, hogy medvét ejtsen, de ha megtörtént, az a megfelelő tiszteletadással történt. Időnként durva támadásokat kapunk a természetvédők irányából, holott mi, vadászok, csak végrehajtói vagyunk annak, amit az állam jóváhagy. Voltak kollégák, akik elutasították a barnamedve-bevetési csoportba való belépést, ezáltal pedig a problémás példányok kilövését, mert féltek egyes természetvédelmi csoportok bosszújától.



Úgy tűnik, nem a probléma megoldása felé haladunk.

Már tíz évvel ezelőtt is látszott, hogy merre tartunk, de akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú ideig nem lesz megoldás a helyzetre. Szoktam mondani, hogy majd akkor kezd az aktuális kormány foglalkozni a kérdéssel, ha a medve már Pozsonyban lesz. Jelenleg is csak tűzoltás folyik, pedig ide rendszerszintű megoldás kell a fenntartható gazdálkodás elveit követve. Más fajokat is érint a kérdés, gond lesz például a hóddal vagy az örvös galambbal. De visszatérve a medvéhez: nem tudom, hány embernek kell még meghalni ahhoz, hogy végre megoldódjon a medvekérdés Szlovákiában.



A cikk eredetileg a Vasárnap családi magazin 2024. október 29-i számában jelent meg.