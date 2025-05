Mi a jó hegedű titka? - Orsós Tamás hegedűkészítő mesternél jártunk (1. rész)

A bőgőkészítés csak méreteiben tér el a hegedűkészítéstől?

Tulajdonképpen igen. Ott is el kell készíteni az építőformát, vagyis a kaptafát, és arra építjük rá a hangszert. De egyébként minden ugyanúgy készül, mint egy hegedűnél, csak nagyobb méretben, és ezáltal nagyobb szerszámokra is van szükség. Illetve fizikailag is megterhelőbb maga a munkafolyamat.



Népi vagy inkább klasszikus hegedűket és brácsákat készítesz?

Tulajdonképpen a népzenészek is klasszikus hangszereken játszanak. Amit inkább meg lehet különböztetni a hegedűk típusai között, hogy vannak a barokk, illetve az ún. modern hangszerek, azaz amilyennek most ismerjük a hegedűt. A barokk hangszerek felépítése és anyagszerkezete is kicsit más, ott például kizárólag bélből készítik a húrokat. Az a zenész, aki kimondottan barokk zenére specializálódik, általában ilyen autentikus barokk hangszeren játszik.



De ha jól értem, ez nem a te világod.

Barokk hangszereket én nem készítek. Minden hangszerkészítő specializálódik valamire. Vannak, akik például „csak” vonókat készítenek.



A te műhelyedben nem látok egyetlen vonót sem.

Nem véletlenül. A vonókészítés is egy külön ágazat a szakmánkon belül. Az egy teljesen más világ. Én magam csodálom őket, csodabogarakként tekintek rájuk, mint ahogy a hangszerkészítőket is azoknak láttam korábban, mielőtt elkezdtem volna ezzel foglalkozni.



Rokon szakma a hangszerkészítés az asztalossággal? Hiszen fával dolgozol.

Régen egy asztalos valószínűleg össze tudott állítani egy hegedűt – de nyilván nem lehetett összetéveszteni egy hegedűkészítő mester munkájával. Mára az asztalos szakma elgépiesedett, de biztosan jelenleg is vannak olyanok, akik kézi csapolásokkal dolgoznak. Viszont a hangszerész nem csupán fával dolgozik. A hegedűkészítés nagyon összetett dolog.