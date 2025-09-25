Megszületett Rihanna és A$AP Rocky harmadik gyermeke – nyilvánosságra hozták a kislány nevét

Rihanna és A$AP Rocky most először osztottak meg fotót az újszülöttről. A pár 2020 óta van együtt, és az elmúlt öt évben két fiuk született: a hároméves RZA és a kétéves Riot.

Rajongóik körében már szinte poén lett, hogy a zenészek előbb jelentenek be újabb babát, mint új zenei anyagot.

Most azonban ismét bővült a család: Rihanna, 37 évesen, szeptember 13-án hozta világra harmadik gyermekét.