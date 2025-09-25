Krónikás

Megszületett Rihanna és A$AP Rocky harmadik gyermeke – nyilvánosságra hozták a kislány nevét

V
Forrás: Instagram/badgalriri
VasarnapVlogo
Vasárnap

Rihanna tegnap este az Instagramon jelentette be, hogy szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének.

Rihanna és A$AP Rocky most először osztottak meg fotót az újszülöttről. A pár 2020 óta van együtt, és az elmúlt öt évben két fiuk született: a hároméves RZA és a kétéves Riot.

Rajongóik körében már szinte poén lett, hogy a zenészek előbb jelentenek be újabb babát, mint új zenei anyagot.

Most azonban ismét bővült a család: Rihanna, 37 évesen, szeptember 13-án hozta világra harmadik gyermekét.

A poszt alatt rengeteg rajongó gratulált a párnak. Rihanna egyben a kislány különleges nevét is elárulta: Rocki Irish Mayers.

A „Rocki” név egyértelműen apukájára, A$AP Rockyként ismert Rakim Mayersre utal. Az „Irish” pedig Rihanna édesapjának örökségére tesz tiszteletet, aki afrikai, ír, angol és skót származású volt.

Egy nemrégiben adott interjúban A$AP Rocky arról beszélt, mennyire szeretne kislányt a két fiú után:
„Nagyon remélem, hogy lány lesz. Imádkozunk érte. Az első alkalommal tudni akartuk a baba nemét. A másodiknál nem akartuk. A harmadiknál sem akarjuk megtudni előre. De érzem, hogy kislány lesz. Ez a terhesség teljesen más, mint az előző kettő. Nagyon remélem, hogy lány. Szükségem van rá.”

V
Forrás: Pluska / Profimedia

Rihanna és A$AP Rocky

Rihanna
Asap Rocky
gyerek
megszületett
bejelentés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?