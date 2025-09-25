Megszületett Rihanna és A$AP Rocky harmadik gyermeke – nyilvánosságra hozták a kislány nevét

Rihanna tegnap este az Instagramon jelentette be, hogy szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének.
Rihanna és A$AP Rocky most először osztottak meg fotót az újszülöttről. A pár 2020 óta van együtt, és az elmúlt öt évben két fiuk született: a hároméves RZA és a kétéves Riot.
Rajongóik körében már szinte poén lett, hogy a zenészek előbb jelentenek be újabb babát, mint új zenei anyagot.
Most azonban ismét bővült a család: Rihanna, 37 évesen, szeptember 13-án hozta világra harmadik gyermekét.
A poszt alatt rengeteg rajongó gratulált a párnak. Rihanna egyben a kislány különleges nevét is elárulta: Rocki Irish Mayers.
A „Rocki” név egyértelműen apukájára, A$AP Rockyként ismert Rakim Mayersre utal. Az „Irish” pedig Rihanna édesapjának örökségére tesz tiszteletet, aki afrikai, ír, angol és skót származású volt.
Egy nemrégiben adott interjúban A$AP Rocky arról beszélt, mennyire szeretne kislányt a két fiú után:
„Nagyon remélem, hogy lány lesz. Imádkozunk érte. Az első alkalommal tudni akartuk a baba nemét. A másodiknál nem akartuk. A harmadiknál sem akarjuk megtudni előre. De érzem, hogy kislány lesz. Ez a terhesség teljesen más, mint az előző kettő. Nagyon remélem, hogy lány. Szükségem van rá.”
