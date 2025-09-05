Meghalt Giorgio Armani divattervező

Armani minimalista, mégis elegáns, mindkét nem ruházkodását ötvöző stílusa nagy kedvenccé vált a divatvilágban. Legismertebb dizájnjai saját, 17. századi milánói otthonában tartott bemutatóin, valamint a sztárgálákon képviseltették magukat, azonban egyéb érdekes szereplések is kötődnek a nevéhez. Ő tervezte például a 2006-os torinói téli olimpiai játékok zászlóvivőinek viseletét, de együttműködött a Chelsea futballklubbal is, 2007-ben pedig még a Samsunggal is együtt dolgozott egy LCD-televízió- és mobiltelefonláncon. Ugyanebben az évben ő lett az első divattervező, aki élő internetes közvetítésben tartott divatbemutatót.