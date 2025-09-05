Meghalt Giorgio Armani divattervező

Az ikonikus művész 91 éves volt.
Giorgio Armani az észak-olaszországi Piacenzában született 1934-ben. Sokáig orvos akart lenni, végül mégis a divat felé húzta a szíve. Miután ledolgozott hét évet egy milánói áruházban, divattervezést kezdett gyakorolni Nino Cerruti stylist műhelyében. 1975-ben barátja és üzlettársa, Sergio Galeotti segítségével útnak indította saját márkáját, melyet ma egyszerűen csak Armani néven ismerünk. Bár Armani ritkán beszélt a magánéletéről, a Vanity Fairnek egy interjú során elárulta, hogy férfiakkal és nőkkel is voltak romantikus kapcsolatai – sokáig Galeottival is partneri viszonyt ápoltak, egészen a férfi 1985-ös, AIDS-okozta haláláig.
Armani leginkább úgy írta le saját divatstílusát, hogy „meg akarja lágyítani a férfiképet, és megkeményíteni a nőképet”. Ő tervezte Julia Roberts híres férfiöltönyét, melyet az 1990-es Golden Globe-díjátadón viselt, ahol végül díjazott is lett az Acélmagnóliák című filmért. Armani egész életében szoros kapcsolatot ápolt Hollywooddal. Filmbeli öltönyöket tervezett olyan férfi színészek számára, mint Richard Gere (Amerikai dzsigoló), Christian Bale (A sötét lovag), Leonardo DiCaprio (A Wall Street farkasa) és Brad Pitt (Becstelen brigantyk). Stílusa rendszeresen visszaköszönt a vörös szőnyegekről is – ő felelt többek közt Lady Gaga két, ikonikus Grammy-díjátadós ruházatáért 2010-ben és 2022-ben.
Armani minimalista, mégis elegáns, mindkét nem ruházkodását ötvöző stílusa nagy kedvenccé vált a divatvilágban. Legismertebb dizájnjai saját, 17. századi milánói otthonában tartott bemutatóin, valamint a sztárgálákon képviseltették magukat, azonban egyéb érdekes szereplések is kötődnek a nevéhez. Ő tervezte például a 2006-os torinói téli olimpiai játékok zászlóvivőinek viseletét, de együttműködött a Chelsea futballklubbal is, 2007-ben pedig még a Samsunggal is együtt dolgozott egy LCD-televízió- és mobiltelefonláncon. Ugyanebben az évben ő lett az első divattervező, aki élő internetes közvetítésben tartott divatbemutatót.
A nyilvánosság szeptember 6-7. között róhatja le tiszteletét a divatikon előtt a milánói Armani/Teatróban, a temetés azonban a művész kívánságára zárt körű lesz.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.