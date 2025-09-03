Lady Diana ikonikus frizurája: Miért hordott rövid hajat? Egyetlen nő volt az oka – ezt nem is sejtettétek

Kislányként Dianának világos, középhosszú haja volt – ez volt a leghosszabb, amit valaha hordott. Már a nyolcvanas években rövid frizurára vágyott, ekkor formálódott ki egyéni stílusa. Eljegyzése után Károly herceggel mindenki a megjelenésére figyelt, ezért mindig tökéletesnek kellett mutatkoznia. Akkoriban rövid, fokozatosra nyírt hajat hordott, amely tökéletesen tükrözte személyiségét és kiemelte arcvonásait. Azt tartották róla, hogy hajának mindig hibátlannak kellett lennie, és a legkisebb rakoncátlan tincset is azonnal csatokkal igazított meg.

Az ikonikus frizura története

1990-ben Sam McKnight fodrászt meghívták egy fontos fotózásra a brit Vogue számára. Előre közölték vele, hogy egy igazán jelentős személyt kell majd fésülnie.

„A fotózás a Hackney stúdióban zajlott. A lépcsőn egy gyönyörű, hosszú lábú szőke nő sétált le. Az idegességem egy csapásra elmúlt. Néhány perc alatt oldottá vált a légkör, nevetett és viccelődött”

– emlékezett vissza a fodrász.

Elmondása szerint akkoriban Dianának majdnem vállig érő haja volt. Sam McKnight hátrafésülte, díszes diadém alá tűzte, és úgy rögzítette, mintha rövid haja lenne. A frizura nagyon tetszett a hercegnőnek, és meglepte fodrászát egy kérdéssel.

„Mit csinálna a hajammal, ha teljesen szabad kezet adnék?”

– kérdezte Diana. Sam habozás nélkül felelte: