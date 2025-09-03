Lady Diana ikonikus frizurája: Miért hordott rövid hajat? Egyetlen nő volt az oka – ezt nem is sejtettétek

Krónikás

A királyi családban Diana hercegnő nemcsak a személyiségével és karakterével tűnt ki, hanem különleges stílusával is. Míg ma a királyi család nőtagjai hosszú hajjal büszkélkednek, Diana mindig rövid frizurára vágyott. Milyen történet rejlik ikonikus hajviselete mögött, amelyet nők milliói utánoztak világszerte?

Kislányként Dianának világos, középhosszú haja volt – ez volt a leghosszabb, amit valaha hordott. Már a nyolcvanas években rövid frizurára vágyott, ekkor formálódott ki egyéni stílusa. Eljegyzése után Károly herceggel mindenki a megjelenésére figyelt, ezért mindig tökéletesnek kellett mutatkoznia. Akkoriban rövid, fokozatosra nyírt hajat hordott, amely tökéletesen tükrözte személyiségét és kiemelte arcvonásait. Azt tartották róla, hogy hajának mindig hibátlannak kellett lennie, és a legkisebb rakoncátlan tincset is azonnal csatokkal igazított meg.

Az ikonikus frizura története

1990-ben Sam McKnight fodrászt meghívták egy fontos fotózásra a brit Vogue számára. Előre közölték vele, hogy egy igazán jelentős személyt kell majd fésülnie. 

„A fotózás a Hackney stúdióban zajlott. A lépcsőn egy gyönyörű, hosszú lábú szőke nő sétált le. Az idegességem egy csapásra elmúlt. Néhány perc alatt oldottá vált a légkör, nevetett és viccelődött” 

– emlékezett vissza a fodrász.

Elmondása szerint akkoriban Dianának majdnem vállig érő haja volt. Sam McKnight hátrafésülte, díszes diadém alá tűzte, és úgy rögzítette, mintha rövid haja lenne. A frizura nagyon tetszett a hercegnőnek, és meglepte fodrászát egy kérdéssel.

„Mit csinálna a hajammal, ha teljesen szabad kezet adnék?” 

– kérdezte Diana. Sam habozás nélkül felelte: 

„Mindet levágnám.”

Így született meg a híres frizura, amely Diana hercegnőt a Vogue címlapjára vitte, és a következő években védjegyévé vált. 

„Ez igazi ellentéte volt a nyolcvanas évek dús frizuráinak – sportosabb megjelenést adott a nőknek, de mivel Diana hercegnő viselte, mégis rendkívül nőiesnek hatott” 

– mondta McKnight.

A botrány állt a háttérben

Az egyik legnagyobb ok, amiért Diana rövid hajat hordott, meglepő módon a királynő volt. Diana félt II. Erzsébettől, ezért úgy döntött, nem változtat frizuráján. A titkot Richard Dalton fodrász árulta el, aki tíz évig gondozta Diana haját.

Egyszer Diana hosszas gondolkodás után elhatározta, hogy változtat a megjelenésén – de ez botrányba fulladt:

1984 novemberében, a parlament megnyitóján Diana egy elbűvölő konttyal jelent meg, és minden figyelem rá szegeződött. Mindenki csak az új frizurájáról beszélt, miközben a királynő személye háttérbe szorult. Ez természetesen nem tetszett az uralkodónak. Ettől kezdve Diana ügyelt arra, hogy soha többé ne homályosítsa el a királynőt, inkább megmaradt a visszafogott, rövid frizuránál.

Diana hercegnő tehát hűséges maradt rövid hajviseletéhez, Sam McKnight pedig hetente igazította frizuráját, amikor Londonban tartózkodott, vagy amikor hivatalos útjain kísérte a hercegnőt.

