Koperta - Visszaemlékezés a kezdetekre (1954–2025)

A pozsonyi Magyar Pedagógiai Iskola 1954–1958-ban végzett, IV.B osztálya tartotta 67. éves találkozóját júniusban, Komáromban. A 65. érettségi találkozó alkalmából emléklapot készítettek, akkor döntöttek úgy a jelenlévők, hogy érett korukra való tekintettel már minden évben megszervezik a találkozót. A nyolcvanas éveik vége felé járó diákok számára már évente ünnepnek számít a találkozás és az emlékezés. Az ez év júniusában szervezett találkozóra előre megbeszélt témával készültek: visszaemlékezés az elmúlt hetven év különleges történeteire és élményeire.

1954-ben 38 diáklány érkezett Pozsonyba a szélrózsa minden irányából, hogy együtt készüljenek a pedagógiai pályára. Tulajdonképpen háborús nemzedék voltak ők, voltak közöttük hadiárvák, és voltak, akik a csehországi deportálásból tértek haza. Többen sokgyerekes családból, nádfedeles házból érkeztek, megtapasztalva a nélkülözést, de az akkori paraszti életmód javait is. Megemlékeztek arról, hogy csak az állami ösztöndíj segítségével tudták tanulmányaikat folytatni, gyakran a könyvek beszerzésére sem volt lehetőség, aki hamarabb megtanulta a tananyagot, továbbadta a többieknek. Testvéri szeretet volt közöttük, kölcsönadták egymásnak a cipőt, a ruhát, hogy sétálni mehessenek Pozsony utcáin.

A tanárok és a diákok között különleges viszony alakult ki, mert a diákok felnéztek rájuk, tisztelték és szerették őket. Ez alkalommal beszéltek jó emlékű tanáraikról, példaképeikről, többek közt Roškó Izabella osztályfőnökről, Hostok István igazgatóról, Janda Ivánról és a többiekről.

Visszaemlékeztek arra, hogy a tanárok szülői szeretettel szerették, bátorították őket, nem dorgáltak és nem szidtak, hanem felkészítettek arra, hogy népnevelők, közösségszervezők legyenek. Azért volt erre szükség, mert 1945-ben a kormányprogram elrendelte a magyarok jogfosztását, a lakosságcserét, a magyar iskolák bezárását és a pedagógusok elbocsátását. 1950-ben nyitottak a magyar iskolák, és a pedagógusoknak alig öt százaléka maradt meg, ezért volt szükség új pedagógusnemzedék képzésére.