"Kérjük, menjen a legközelebbi óvóhelyre!"

A fogságba esett orosz katonák hisznek még Putyinnak?

Ez az a kérdés, amit nem teszel föl nekik. Előbb-utóbb ugyanis hazakerülnek, s akinek kedves az élete, az nem fog Putyinra rosszat mondani.

Mi volt a legerősebb benyomásod a hadifogolytáborban?

Hogy milyen sok a sebesült. Amputált lábak, összeszegelt végtagok, leszakadt karok, szétroncsolt arc, kilőtt szemek. S ők a szerencsések, a túlélők, akiknek a bajtársai odavesztek a fronton. Volt olyan egység, ahol száz katonából négyen maradtak életben.

Mi a háború legvalószínűbb kimenetele?

Nem tudjuk, az orosz elnökválasztásnak milyen hatása lesz a háborúra, csitul-e a harcok intenzitása, vagy épp ellenkezőleg, nagyobb offenzíva jön majd. Per pillanat egyik fél sem tud kilépni úgy, hogy bármit is győzelemnek állítson be. Az ukrán reményeket, hogy visszatérjenek a 2014 előtti határokhoz, nem látom reálisnak. Óriási dolog lenne, ha visszaszereznék azokat a területeket, amelyeket 2022 februárja óta vesztettek el, a Donbasz és a Krím félsziget közötti részt, Herszon és Zaporizzsja megyét, de ez sem tűnik valószínűnek. Ukrajna hősiesen küzd, de közben iszonyatos árat fizet ezért. A délszláv háború 1995-ben ért véget, s még ma is látjuk a nyomait. Ukrajnában 80-90 ezer négyzetkilométer van aláaknázva, ez magyarországnyi terület. Csak az aknamentesítés évtizedekig tart majd.