Kecskeméti kőművesek 113 éves, magyar nyelvű üzenetét rejtette a Lőcsén talált időkapszula

A megtalált lap a Magyar Alföld című újság egyik 1912-es száma, korabeli hírekkel és hirdetésekkel. Még érdekesebb, ami az elmúlt évszázad során némileg kárt szenvedett lapszéleken olvasható. A fotókon is viszonylag jól olvasható kézírás szerint Kovács Mihály és Kopa Dénes kőművesek Kecskemétről érkeztek Lőcsére. "...mi ezt it november 16-án 1912-ben készítetük akor itt 6 fok hideg volt. Tiszteletel a becsületes megtalálónak". Majd a két név következik, utána pedig egy információ arról, hogy óránként 80 fillérért dolgoztak.

Az oldal aljára egy politikai jellegű üzenetet is írtak az utókornak: "Éljen a szociáldemokrata munkásság"