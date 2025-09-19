Krónikás

Kecskeméti kőművesek 113 éves, magyar nyelvű üzenetét rejtette a Lőcsén talált időkapszula

Képmontázs: infografika NMH

Időkapszulába rejtettek egy korabeli magyar újságot a lőcsei gimnázium stukkóin dolgozó kecskeméti kőművesek 1912-ben. Az újság lapjainak szélére saját üzeneteiket is felírták.

Az időkapszulát még idén júniusban találták meg a Ján Francisci nevét viselő lőcsei gimnázium felújítási munkálatai közben. Akkor átadták a restaurátoroknak, az intézmény fenntartója, Eperjes megye önkormányzata pedig a héten tájékoztatott a kapszula tartalmáról közösségi oldalán.

A lőcsei gimnázium épülete (Fotó: Prešovský samosprávny kraj)

A megtalált lap a Magyar Alföld című újság egyik 1912-es száma, korabeli hírekkel és hirdetésekkel. Még érdekesebb, ami az elmúlt évszázad során némileg kárt szenvedett lapszéleken olvasható. A fotókon is viszonylag jól olvasható kézírás szerint Kovács Mihály és Kopa Dénes kőművesek Kecskemétről érkeztek Lőcsére. "...mi ezt it november 16-án 1912-ben készítetük akor itt 6 fok hideg volt. Tiszteletel a becsületes megtalálónak". Majd a két név következik, utána pedig egy információ arról, hogy óránként 80 fillérért dolgoztak.

Az oldal aljára egy politikai jellegű üzenetet is írtak az utókornak: "Éljen a szociáldemokrata munkásság"

 

A lapk szélein jól olvasható a magyar kézírással írott szöveg (Fotó: Prešovský samosprávny kraj)

A lőcsei gimnázium építési munkálatai 1913 augusztusában fejeződtek be, az első diákok az év szeptember 4-én ültek be a padokba.

