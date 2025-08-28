Katalin hercegné igazi arca anyaként

Ha valaki, hát Katalin hercegné pontosan tudja, mit jelent a „szülői jelenlét”. Bár a világ figyelme kíséri minden lépését, amikor gyermekeiről van szó, minden más háttérbe szorul. És ezt nem csak a királyi udvarból lehet észrevenni – az iskolában más szülők is felfigyeltek rá.
Közvetlen és természetes
Egy édesapa szerint Katalin mindig barátságos és közvetlen, szinte pillanatok alatt oldja a hangulatot.
„Ami a leginkább meglepett, hogy minden gyerekkel tud beszélgetni. Semmi formalitás, egyszerűen olyan, mintha egy lenne közülünk”
– mesélte.
A sport a szívügye
Nem titok, hogy Vilmos herceggel együtt nagy hangsúlyt fektetnek a sportos életmódra. Panthea Parker, egy iskolatárs édesanyja elárulta:
„Mindig azon vannak, hogy a gyerekeik megszeressék a mozgást. És az is rengeteget számít, hogy Kate szinte minden meccsen ott van.”
A pálya szélén, de mindig figyelőn
Akár rögbi, akár foci, a cambridge-i gyerekek csapatai gyakran mérkőznek meg más iskolákkal.
„Sokszor látom őt a pálya szélén. Nem tolakszik az előtérbe, inkább csendesen szurkol, de sosem hiányzik. Mindig ott van, és ez meglátszik a gyerekeken is”
– mesélte Parker a Hello! magazinnak.
Példamutató anyai odaadás
Az elegáns, mindig kedves hercegné odaadása más szülőknek is feltűnik.
„Soha nem hagyja ki a gyerekei meccseit, hihetetlenül elkötelezett. Én is ott vagyok minden alkalommal, különben honnan tudnám?”
– tette hozzá mosolyogva egy másik szülő.
Katalin így nemcsak a nyilvánosság előtt testesíti meg a modern, odaadó anyaképet, hanem az iskolai mindennapokban is, ahol egyszerűen „csak egy anyuka” – a lehető legjobb értelemben.
