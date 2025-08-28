Katalin hercegné igazi arca anyaként

Közvetlen és természetes

Egy édesapa szerint Katalin mindig barátságos és közvetlen, szinte pillanatok alatt oldja a hangulatot.

„Ami a leginkább meglepett, hogy minden gyerekkel tud beszélgetni. Semmi formalitás, egyszerűen olyan, mintha egy lenne közülünk”

– mesélte.

A sport a szívügye

Nem titok, hogy Vilmos herceggel együtt nagy hangsúlyt fektetnek a sportos életmódra. Panthea Parker, egy iskolatárs édesanyja elárulta: