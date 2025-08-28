Krónikás

Katalin hercegné igazi arca anyaként

2
Shutterstock-felvétel
Károly Beáta

Ha valaki, hát Katalin hercegné pontosan tudja, mit jelent a „szülői jelenlét”. Bár a világ figyelme kíséri minden lépését, amikor gyermekeiről van szó, minden más háttérbe szorul. És ezt nem csak a királyi udvarból lehet észrevenni – az iskolában más szülők is felfigyeltek rá.

Közvetlen és természetes

Egy édesapa szerint Katalin mindig barátságos és közvetlen, szinte pillanatok alatt oldja a hangulatot. 

„Ami a leginkább meglepett, hogy minden gyerekkel tud beszélgetni. Semmi formalitás, egyszerűen olyan, mintha egy lenne közülünk” 

– mesélte.

A sport a szívügye

Nem titok, hogy Vilmos herceggel együtt nagy hangsúlyt fektetnek a sportos életmódra. Panthea Parker, egy iskolatárs édesanyja elárulta: 

„Mindig azon vannak, hogy a gyerekeik megszeressék a mozgást. És az is rengeteget számít, hogy Kate szinte minden meccsen ott van.”

A pálya szélén, de mindig figyelőn

Akár rögbi, akár foci, a cambridge-i gyerekek csapatai gyakran mérkőznek meg más iskolákkal. 

„Sokszor látom őt a pálya szélén. Nem tolakszik az előtérbe, inkább csendesen szurkol, de sosem hiányzik. Mindig ott van, és ez meglátszik a gyerekeken is” 

– mesélte Parker a Hello! magazinnak.

Példamutató anyai odaadás

Az elegáns, mindig kedves hercegné odaadása más szülőknek is feltűnik.

 „Soha nem hagyja ki a gyerekei meccseit, hihetetlenül elkötelezett. Én is ott vagyok minden alkalommal, különben honnan tudnám?” 

– tette hozzá mosolyogva egy másik szülő.

Katalin így nemcsak a nyilvánosság előtt testesíti meg a modern, odaadó anyaképet, hanem az iskolai mindennapokban is, ahol egyszerűen „csak egy anyuka” – a lehető legjobb értelemben.

(casprezeny, pluska)

Kapcsolódó cikkünk
1

Diana hercegné levelet írt két nappal az esküvő után! Már voltak árulkodó jelek...

Multimédia
Anglia
királyi család
uralkodó
Kate Middleton
walesi hercegné
Videó
multimédia
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?