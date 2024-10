Kastélylakók – Történetek a bősi idősek otthonából

A versíró Ilonka néni



A bősi idősotthon lakóinak nagy része nyolcvan év körüli, de van közöttük hatvanöt éves is. Az alsó bekerülési korhatár hatvankét év, de feltétel, hogy a kérvényezőnek a mindennapi életben már szüksége legyen másnak a segítségére. Aki ezt belátja, az azt is képes felismerni, hogy a támaszon túl sok örömteli pillanatot is kap, segítő kezekbe kapaszkodhat, új barátokat szerezhet. Sőt, olykor még szerelmek is szövődnek az idős lakók között. „Ez az élet rendje és megszépítője is, minden korban fontos a lelki, szellemi társ. Megható és humoros történeteknek is tanúi vagyunk olykor, mert az biztos, hogy a szerelem kortalan, és nem ismer akadályokat” – teszi hozzá mosolyogva Horváth Róbert, miközben már a lakók szobái felé tartunk.



Az első, akit meglátogatunk, a marcelházi származású, hetvenhat éves Czibor Ilonka néni. Évtizedekig a községi hivatal anyakönyvvezetője volt, mindenkit ismert, és őt is mindenki ismerte a faluban. „Három éve költöztem ide, miután eltörött a hátgerincem. A lányom nem tudott volna gondozni, mert súlyos agyműtét előtt állt, elfogadtam, hogy nincs más megoldás ‒ avat be Ilonka néni. ‒ Amikor eljöttem Marcelházáról, kicsit fájt, de megértettem, hogy nem maradhatok. Olyan rossz a világ, hogy ilyen magatehetetlen, idős ember ‒ mint én ‒ könnyen válik csalók, tolvajok áldozatává, és azt is be kellett látnom, mire van még erőm, és mit várhatok el a hozzátartozóimtól. Járni azóta sem tudok, de ha felülök, az már jó, mert tudok olvasni, verseket írni. Magyarul, pedig anyukám szlovák asszony volt ‒ Besztercebányáról jött férjhez Marcelházára ‒, és én is szlovák iskolába jártam, de a községházán megtanultam magyarul írni, olvasni. Itt, az otthonban az igazgató úr figyelt fel rá, hogy verseket írok, elvitte a városházára, azóta rendszeresen megjelennek a költeményeim a helység honlapján és a Csallóközben. Ünnepek idején mindig verssel köszöntöm a lakótársakat is. A lányom és az unokáim rendszeresen látogatnak, mástól nem kívánom. Nem is akarom, hogy akik régen ismertek, most ilyen elesett állapotban lássanak. Otthon sem voltam azóta, de nem is vágyom már haza, ez az otthonom.”



Gróf Klári néni nyolcvanegy éves, régi Vasárnap-olvasó, főleg az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó cikkeket követi figyelemmel. Tősgyökeres bősi, egy hónapja került az otthonba, amikor csípőtörést szenvedett. „Az egyik lányom velem lakik egy házban, de három műszakban dolgozik, nem tudott volna ellátni. Most már segítséggel felülök, és bízom abban, hogy járni is fogok, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy még visszamenjek az otthonomba. Ebben a korban és állapotban már be kell látni, mit bírunk. Elfogadom azt is, ha itt maradok, mert mindent megkapok. A koszt nagyon megfelelő, meg tudom ítélni, mert tizenhat évig voltam szakácsnő a vízi erőmű konyháján. A szobatársnőkkel is jóban vagyunk, sokat beszélgetünk, felidézzük a múltat. A jelen ez, és csak azt tudom mondani, jól jártunk” ‒ jegyzi meg Klári néni.