Hogyan csináltunk forradalmat? 1989 és a szlovákiai magyarok

A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok című kötetben több mint ötven szlovákiai magyar személyiség idézi fel a rendszerváltás idején történteket. Nagy különbségek vannak abban, ahogy a saját szerepüket, az események lefolyását látták?

A visszaemlékezés szubjektív műfaj, az idő megszépíti az emlékeket, és a saját szerepünket is gyakran fontosabbnak láttatja, de ami a tényeket illeti, nagy eltérések nem voltak. Az elbeszélések alapján összeállt egy egységes kép arról, hogy a rendszerváltó magyarok hogyan élték meg az 1989 és 1992 közti időszakot.

Ki lehet mondani, hogy magyar szempontból a legjelentősebb esemény a november 18-i találkozó volt Tóth Károlyék vágsellyei lakásán, ahol létrejött a Független Magyar Kezdeményezés?

Nyilvánvalóan, bár el kell mondani azt is, hogy a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, a Csemadok, a Szlovák Írószövetség magyar tagozata vagy a hatvannyolcas nemzedéket képviselő ún. Harminchármak már a bársonyos forradalom kitörése előtt is fogalmaztak meg memorandumokat, amelyeket a kommunista párt vezetőségéhez vagy a kormányhoz juttattak el, s ezekben – egyebek mellett – a magyar intézmény- és iskolahálózat, valamint a magyar sajtó és rádióadás bővítését, a kisebbségi jogok alkotmányba foglalását kérték. A Duray Miklós által vezetett Jogvédő Bizottsággal szóba sem állt a hatalom, a Csemadokkal és a Harminchármakkal viszont egyeztetett, de közbejött a rendszerváltás, ami a magyarok számára is más tárgyalási alapot jelentett. A szlovákiai magyarok körében is létezett egy olyan értelmiségi réteg, amely 1989 novemberében ‒ és azt követően is ‒ egyenrangú partnere tudott lenni a cseh és a szlovák rendszerváltó ellenzéknek.

Meddig tartott ez a partneri viszony, s mikor rontotta meg a politika?

Akkor, amikor a kisebbségi kérdés terítékre került. Annak idején Duray Miklós is csak később vette fel a kapcsolatot a Charta 77-tel, mert a nemzetiségi kérdéssel a csehszlovák demokratikus ellenzék nem foglalkozott. Duray a nyolcvanas évek elején aláírta ugyan a nyilatkozatukat, de szoros kapcsolat nem volt a két szerveződés között. A rendszerváltás idején egy időre intenzívebbé vált az együttműködés a cseh és a szlovák értelmiséggel, de ahogy haladtunk előre az időben, egyre több problémás kérdés jelent meg.

Mi volt a fő különbség a Független Magyar Kezdeményezés és a Duray-féle Együttélés között?

Az FMK alapítóinak volt olyan szándéka, hogy ha Duray hazajön Amerikából, az FMK-ban fog politizálni. 1989 decemberében, amikor a szövetségi kormány összetételéről zajlottak a tárgyalások, az ellenzék Duray Miklóst javasolta a nemzetiségi miniszteri posztra. A szlovák fél ezt nem szerette volna, s végül azzal utasították el a poszt létrehozását, hogy a nemzetiségi kérdés nem föderációs hatáskör, hanem a tagállamokra tartozik. Durayban alighanem ez váltotta ki azt a meggyőződést, hogy a nemzetiségi kérdés kezelésében nem történik érdemi változás, s ekkor hozta létre a többi kisebbség ügyét is vállaló Együttélést.