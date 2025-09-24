Fekete péntek 1869 – az aranyláz sötét oldala

Történelmi háttér

Az amerikai polgárháború (1861–65) után az Egyesült Államok gazdasága instabil volt. Az állam hatalmas háborús adósságot görgetett maga előtt, a valuta, a „greenback” papírpénz értéke pedig erősen ingadozott. Ebben a bizonytalan helyzetben az arany a stabilitás szimbólumává vált: a befektetők aranyban látták az értékőrzést, így az árfolyam mozgása óriási hatással volt az egész gazdaságra.

Az arany árát ekkoriban a New York Gold Exchange határozta meg, amely a Wall Street egyik legfontosabb intézménye volt. Itt próbálták szerencséjüket az 1860-as évek végének legvakmerőbb spekulánsai.

A két főszereplő: Jay Gould és James Fisk

A pénzügyi játszmák kulcsszereplői Jay Gould és James Fisk voltak. Gouldot hidegvérű, számító pénzügyi zseninek tartották; az egyik legrettegettebb tőkés volt, aki vasútvonalakat kebelezett be, a korszak „rablóbárói” közé tartozott. Fisk ezzel szemben inkább színes, extravagáns figura volt: gazdag, fényűző életmódot folytatott, hírhedt volt színházi kapcsolatairól és féktelen költekezéséről.

A páros a Wall Street „jó zsaru – rossz zsaru” duójának is megfelelt: Gould hideg számításával és Fisk harsány stílusával képesek voltak tömegeket magukkal ragadni, vagy épp átverni.