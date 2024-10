Egy utolsó kattintás – Mi marad belőlünk az interneten, ha meghalunk?

Mi az a hagyatéki kontakt?



Mutasd a telefonod, és megmondom, ki vagy! Applikációk, jegyzetek, fotók, videók, bankszámlaadatok, üzenetváltások. Ha belenézünk valakinek a telefonjába, szinte bármit megtudhatunk róla.

Mi történik akkor, ha meghalunk, nincs azonban olyan személy, aki ismerné a PIN-kódunkat, illetve a képernyőzárunk kombinációját? A legtöbb esetben az adatok elvesznek. Kivéve, ha beállítottuk az ún. hagyatéki kontaktot. Ez a legegyszerűbb, legbiztonságosabb módja annak, hogy a halálunk utánra hozzáférést biztosítsunk a telefonunk adataihoz egy (vagy akár több) olyan személy számára, aki(k)ben teljes mértékben megbízunk. Ha mindezt néhány kattintással beállítjuk, azzal nagyban megkönnyíthetjük a gyászoló szeretteink dolgát. A kérdés, persze, telefonmárkától is függ. Másképp működik az Apple és az Android hagyatéki rendszere, az elvek azonban hasonlóak.



Emlékoldal vagy számsor?



Az online jelenlét nem szűnik meg a halállal. Sőt, egy-egy tragikus haláleset után emberek milliói keresnek rá az elhunyt nevére. Még akkor is, ha az illető előtte nem volt híres. A telefonon tárolt adatok egy dolog, de nézzük meg, mi a helyzet a különböző közösségimédia-profilokkal! Hiszen ahogy számuk növekszik, idővel úgy lesz egyre több elhunytnak is profilja.