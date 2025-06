Csodás-szörnyű gyerekkor és sós kávé

Július 14-én, szombaton a Womanpress könyvkiadó legújabb köteteit mutatta be Noszek Barbara, aki Bartalos Tóth Iveta (Helé), Tóth Andrea (A reménytől egy sarokra), Strickland- Pajtók Ágnes (báró Orczy Emma: Lady Molly, a Scotland Yard nyomozója), Pénzes Tímea (Michaela Rosová: A te szobád) és Vályi Horváth Erika (Jana Micenková: A vér csak víz) szerzőkkel és műfordítókkal beszélgetett. Szó volt arról a sokszor visszatérő kérdésről, hogy létezik-e női irodalom, női szerzői hang, hogy egy adott történetet mennyiben másképpen mesélnek el nők. A párkapcsolatok megromlásának felelősségéről a Womanpress vezetője Tóth Andreát kérdezte, akinek könyve pont arra keresi a választ, hogy ki a hibás, hogy hogyan lehet egyszerre hibás és ártatlan mindkét fél egy széteső kapcsolatban. Strickland-Pajtók Ágnes egy különleges fordításkötetről, egy korát messze meghaladó, női nyomozóról szóló könyvről beszélt. Báró Orczy Emma regényében nemcsak a nyomozó nő, hanem az elkövetők is azok, és az igazságszolgáltatás is a nők kezében van. Pénzes Tímea Michaela Rosová otthonkeresés-történetéről beszélt, melyben az otthont nem feltétlenül a hely, a tér, hanem sokkal inkább a test, egy másik ember vagy önmagunk jelentjük. Mi van, ha az otthon egy random hely, ahová ledobjuk a cuccainkat? És mi van, ha az otthon nem is egy hely, hanem egy ember? Vályi Horváth Erika Jana Micenková-fordításával volt jelen, a három hangra írt, megrázó traumaregénnyel, A vér csak víz című Anasoft Litera-döntős könyvvel.