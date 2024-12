Az elfogadás nem egyirányú út - Az ukrán menekültek beilleszkedési nehézségei

A nonprofit szervezet ingyenes jogi és szociális tanácsadást nyújt a menekülteknek. Emellett oktatnak, érzékenyítő előadásokat tartanak, törvényjavaslatokat véleményeznek, és az itt letelepedettek integrációjával is foglalkoznak. A háború óta munkájuk megsokszorozódott. Andrea is ezekben az időkben került a szervezethez, melynek személyzeti osztályán dolgozik. Több kollégája maga is háborús menekült.



Papír helyett kártya: egy egyszerűbb megoldás

Az ideérkező menekültek jelentős része nincs tisztában azzal, milyen jogai vannak, és gyakran az első lépéseket is nehéz megtenniük. „Nem tudják, milyen dokumentumokra van szükségük, hol kezdjék el az ügyintézést” – magyarázza Andrea. Az ukrajnai menekültek elsődleges feladata az átmeneti menedékjog megszerzése. Ezt Szlovákiában az idegenrendészet ítélheti oda. Jelenleg egy papírlapú nyomtatványt állítanak ki, ha pozitívan bírálták el az adott bevándorló kérelmét.

„A papírforma nem praktikus. Mindenhol az eredeti dokumentumot kérik, nem lehet lemásolni, fotón megmutatni. Egy papírlap azonban könnyen sérül, gyorsan tönkremegy. Erre a problémára többféle fórumon is próbáltuk felhívni a figyelmet. Javasoltuk az idegenrendészetnek, hogy vegyék fontolóra a kártyaalapú dokumentum bevezetését, amely nemcsak tartósabb, de a menekültek pontosabb nyilvántartását is lehetővé tenné. 2022 óta ugyanis több mint 123 ezer átmeneti menedékjogot adott ki Szlovákia, nincs azonban pontos adat arról, hogy ezek közül hány ember él ténylegesen az országban. Sokan továbbállnak, vagy visszatérnek Ukrajnába anélkül, hogy értesítenék erről a hatóságokat. Szerencsére a javaslatot elfogadták, december 15-től már kártyát kap az, akinek megítélték az átmeneti menedékjogot.”