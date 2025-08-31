Újra szeptember elsején kezdődik az iskolaév. Több változást is hoz

A szülők már csak öt egymást követő tanítási napra igazolhatják gyermekük hiányzását, de egy félévben az igfazolt hiányzások száma nem lehet több tizenöt napnál. A további hiányzásokat orvosnak kell igazolnia. Ez azokra az iskolákra vonatkozik, amelyekben az egy diákra jutó hiányzások száma meghaladja az évi 250 órát.

Azokban az iskolákban, ahol az évi 250 órás határt nem lépik át a diákok, továbbra is öt egymást követő napot, egy hónapban legfeljebb tíz napot és két egymást követő hónapban legfeljebb tizenöt napot igazolhatnak a szülők.

Az óvodások számára a legnagyobb változás az, hogy már három éves kortól köteles felvenni őket a lakhelyükön működő óvoda. Ha ott nincs hely, a szülő fellebbezhet, és amennyiben nem jár sikerrel az önkormányzat kereshet számára helyet más, saját fenntartású óvodában. A szülő csak akkor jogosult a gyermeknevelési támogatásra, ha a gyermek számára sem ő sem az ünkormányzat nem talál a lakhelyén, vagy ahhoz közeli településen szabad óvodai helyet.

Idén nagyobb lesz a beiskolázási támogatás üsszege is, az elsősök szüleinek számlájára októberben 110 euró érkezik.