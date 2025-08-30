Újjáépítik a leégett csicsói ferences kolostort

A tűzszerészeti vizsgálat eredménye, vagyis a tűz pontos oka ugyan még nem ismert., de a romeltakarítást hamarosan elkezdhetik. Ezt az omlásveszély miatt építészeti cég fogja végezni és csak a statikai vizsgálatok alapján derül majd ki, mi maradhat meg az épületből, amelyet 2021-ben teljesen felújítottak és a szerzetesek 2023-ban kezdték kibővíteni a tetőterét.

A tűz okozta kár mintegy 150 ezer euróra tehető, de az újjáépítés ennek a duplájába is kerülhet. A Nagyszombati Érsekség szeptember 14-én az egyházmegye valamennyi templomában gyűjtést hirdet a csicsói kolostor javára.