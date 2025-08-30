Itthon

Újjáépítik a leégett csicsói ferences kolostort

1
Somogyi Tibor felvétele
vrabec mária
Vrabec Mária

Adományokból szeretnék újjáépíteni a csicsói ferences szerzetesek augusztus 5-én leégett rendházukat. A transzparens számlát szeptember elején nyitják meg és a napokban elkezdődik a romok eltakarítása is. 

A tűzszerészeti vizsgálat eredménye, vagyis a tűz pontos oka ugyan még nem ismert., de a romeltakarítást hamarosan elkezdhetik. Ezt az omlásveszély miatt építészeti cég fogja végezni és csak a statikai vizsgálatok alapján derül majd ki, mi maradhat meg az épületből, amelyet 2021-ben teljesen felújítottak és a szerzetesek 2023-ban kezdték kibővíteni a tetőterét. 

A tűz okozta kár mintegy 150 ezer euróra tehető, de az újjáépítés ennek a duplájába is kerülhet. A Nagyszombati Érsekség szeptember 14-én az egyházmegye valamennyi templomában gyűjtést hirdet a csicsói kolostor javára.

Csicsó
ferencesek
kolostor. leégett
