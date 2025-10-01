Tragédia: anyát és két kisgyermekét fogják temetni Jénén

A tragédia hétfőn délután történt a Jéne és Rimaszécs közti úton, amikor az anyát és öt gyermekét szállító személygépkocsi letért az útról az árokba és egy fának ütközött. A család az asszony testvéréhez indult, hogy elvigyenek neki egy gyógyszerreceptet.

A sofőrrel együtt hét személy ült az autóban, a huszonkét éves anya, öt gyermeke és a sofőr. Az anya, Jennifer és az egyéves Krisztián a helyszínen életüket vesztették, az újszülött Jaman másnap a kórházban halt bele sérüléseibe.

A négy éves Alit helikopterrel szállították a besztercebányai kórházba, ahol azonnal megműtötték, a hat éves Róberten a kassa-sacai kórházban hajtottak végre sebészeti beavatkozást.

A hároméves Júliát a rimaszombati kórházban, a sofőrt, Lászlót pedig a losonci kórházban ápolják. A mintegy háromszáz lelket számláló Jénén most a polgármester asszony, Martinovics Márta szerint mindenki gyászol. Magasra csaptak az indulatok is, mert sokan a sofőrt hibáztatják, aki alig két hónapja szerezte meg a jogosítványát és csak pár métert tett meg, amikor letért az úttestről.

A rendőrség még vizsgálja a baleset okát, de annyi már biztos, hogy a sofőr nem fogyasztott alkoholt. A falu önkormáyzata is mindenkit higgadtságra és önmérsékletre int.