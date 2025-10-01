Itthon

Tragédia: anyát és két kisgyermekét fogják temetni Jénén

1
Rendőrségi felvétel
vrabec mária
Vrabec Mária

Fiatal anyát és két gyermekét fogják egyszerre temetni a Rimaszombati Járás-beli Jénén. Mindhárman autóbalesetben hunytak el, a legkisebb gyermek még csak egy hetes volt.

A tragédia hétfőn délután történt a Jéne és Rimaszécs közti úton, amikor az anyát és öt gyermekét szállító személygépkocsi letért az útról az árokba és egy fának ütközött. A család az asszony testvéréhez indult, hogy elvigyenek neki egy gyógyszerreceptet.

A sofőrrel együtt hét személy ült az autóban, a huszonkét éves anya, öt gyermeke és a sofőr. Az anya, Jennifer és az egyéves  Krisztián a helyszínen életüket vesztették, az újszülött Jaman másnap a kórházban halt bele sérüléseibe. 

A négy éves Alit helikopterrel szállították a besztercebányai kórházba, ahol azonnal megműtötték, a hat éves Róberten a kassa-sacai kórházban hajtottak végre sebészeti beavatkozást.

A hároméves Júliát a rimaszombati kórházban, a sofőrt, Lászlót pedig a losonci kórházban ápolják. A mintegy háromszáz lelket számláló Jénén most a polgármester asszony, Martinovics Márta szerint mindenki gyászol. Magasra csaptak az indulatok is, mert sokan a sofőrt hibáztatják, aki alig két hónapja szerezte meg a jogosítványát és csak pár métert tett meg, amikor letért az úttestről. 

A rendőrség még vizsgálja a baleset okát, de annyi már biztos, hogy a sofőr nem fogyasztott alkoholt. A falu önkormáyzata is mindenkit higgadtságra és önmérsékletre int.

Jéne
tragédia
autóbaleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?