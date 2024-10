Társalgó - aki válaszol: Tomojka Tünde

Mi a legmeghatározóbb gyermekkori emléke?

Amikor alsó tagozatos alapiskolásként egy-egy műsorra készülve körtáncot vagy egyszerű néptánclépéseket tanultunk be, és táncoltunk. Máig bennem él a próbák a hangulata és a kis varrott fodros szoknyák emléke. Sajnos azóta sem táncolok, de mindig csodálattal tölt el, ha látom a néptáncosokat pörögni a színpadon. Szeretnék a helyükben lenni a tánc öröméért.



Mi a kedvenc kirándulóhelye?

Szeretem a hegyeket, a magaslatokat, a túraösvényeket, a szurdokokat, de eddig Yorkshire és Wales természeti látványosságai tetszettek a legjobban. De az egész Brit-szigetek csodálatos! Többször visszamentünk ide, és még szívesen visszamennék, mert igazán feltöltött.



Szokott énekelni?

A tánchoz hasonlóan ez is a meghatározó gyerekkori élmények egyike. Nincs kiemelkedő énekhangom, ezért ha lehetne, csatlakoznék egy csoporthoz, sajnos az időhiány ezt nem teszi lehetővé. De bízom benne, hogy még lesz rá lehetőségem. Néha énekelgetek az autóban, amikor egyedül vagyok, és épp egy jó szám szól a rádióban, aminek esetleg még a szövegét is ismerem.



Mi tölti fel?

A mozgás, a csodaszép természeti táj, egy-egy jó könyv vagy film, s amikor van időm, akkor a gyógynövényeim – ezekből lekvárok, szörpök, szirupok készítése. Mikor a gyerekeink megszülettek, igyekeztem kiiktatni a mesterséges anyagokat a háztartásból és az étkezésből. Mivel falun élünk, egyértelmű út vezetett a gyógynövényekhez. Mások kihúzzák a csalánt a virágok közül, mert gyomnak nevezik. Anyukámnak nem engedem, hogy kihúzza, én majd megiszom teaként. Itt igazán bioalapanyagokkal dolgozhatok.



Mivel foglalkozna, ha nem a jelenlegi munkáját végezné?

Angol szakos nyelvtanár vagyok, szerettem tanítani. Ha olyan élethelyzetbe kerülnék, szívesen visszatérnék a szakmához. Háztáji kézműves termékek készítésébe is szívesen belefognék. Több dolgot házilag készítek a családnak. Régebben szappant, kecskesajtot, joghurtot is. Mindig is vonzott a tudatos életmód.