Társalgó - aki válaszol: Dobsa Tamás

Mi tölti fel?



Változó. Van, hogy egy kiváló film, de ki tudok kapcsolódni bicajozás vagy jó séta, kocogás közben remek zenét hallgatva is. Szeretek főzni, sütni.



Mivel foglalkozna, ha nem a jelenlegi munkáját végezné?



Fogalmam sincs, nem gondolkoztam ezen. Viszonylag fiatalon eldöntöttem, hogy néptánccal szeretnék foglalkozni. Bizonyára az eredetileg kitanult szakmámat gyakorolnám, a bárpult mögött koktélokat kevernék, mivel pincérként végeztem.



Mire a legbüszkébb?



Elsősorban arra, hogy szép családom van, továbbá »harmadik gyermekünkre«, a Kuttyomfitty Társulatra. Tizenhárom éve alapítottuk meg. Főleg gyerekeknek, családoknak készítünk műsorokat, vannak azonban felnőtteknek szóló előadásaink is. Most készülünk a tizennyolcadik bemutatónkra. Évente száznyolcvan‒kétszáz előadást tartunk, és szívesen teszünk eleget a felkéréseknek: jöjjön az kis falu óvodájából vagy Budapestről, a Nemzeti Színházból. Imádjuk megformálni karaktereinket, és mivel ketten vagyunk, van mit csinálnunk.