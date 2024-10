Társalgó - aki válaszol: Andruskó Imre

Mire a legbüszkébb?

A gyerekeimre. A lányom Dániában él és tanul, a fiam pedig most fejezi be Pozsonyban az egyetemet. Igazgatóként büszke vagyok arra, hogy sikerült felújítani a Selye János Gimnázium gyönyörű épületét, és gyümölcsöző kapcsolatot alakíthattunk ki a bencés renddel. Egykori bencés gimnázium a miénk, és fontos érdem számunkra, hogy a bencések is úgy látják, nemcsak a jelenben vagyunk jók, hanem próbálunk a gyökereinkre építve továbbhaladni.



Mi a fontos az egészség megőrzése szempontjából?

Próbálok egészségesen élni, pozitívan gondolkodni. Ha tehetem, sokat sétálok. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat legendás labdarúgója fogalmazott meg egy hasznos gondolatot arra kérdésre, hogy szeretne-e a győztesek közé tartozni, és miért? „A győztes azt mond, amit akar, a vesztes meg mondhat, amit akar.” Ha az ember a győztesek között van, az feltölti.



Melyik könyv vagy film volt önre a legnagyobb hatással?

Nagy hatással volt rám a Forrest Gump. Vagy a Mephisto, ahogy a hatalom eltiporja az embert, aki feláldozza az egyéniségét azért, hogy a hatalmat szolgálva művészileg kiteljesedjen. A hét mesterlövész is nagy kedvenc volt. Régebben sokat olvastam szépirodalmat, most általában kimutatásokat és szakkönyveket olvasok. Meghatározó volt számomra Kertész Imre Sorstalanság című könyve. Csak akkor ismertem meg őt, amikor Nobel-díjat kapott, és ledöbbentem a művén, óriási élmény volt.



Mi a legszebb magyar szó?

Ha jól emlékszem, 1933-ban volt Kosztolányi Dezső első szószépségversenye. Akkor tíz szót raktak össze, dobogós lett a láng, a gyöngy és az anya. Majd ’57-ben is volt ilyen verseny. A szerelem, szeretet és az édesanya ott volt az első háromban. Az édesanya központi szereplő a családban, és nemcsak szép szó, hanem jelentése és funkciója szempontjából is nagyon fontos.



Mit tart a legfontosabb emberi tulajdonságnak?

Az empátiát, ez hiányzik az emberekből. Nem tudjuk beleélni magunkat a másik gondolatvilágába, érzéseibe. Ha ez sikerülne, akkor a világ is sokkal jobban működhetne, mert ismernénk a másik mozgatórugóit. Ezt tartom most a fő tragédiának, hogy az emberek nem tudják elfogadni a másik véleményét. Arra kellene törekedni, hogy befejezzük a háborúskodást, és betemessük az árkokat.



Hisz Istenben?

A családom nagyon vallásos, anyai ágon nagypapám testvére katolikus pap volt. Katolikus szellemben nevelkedtem, felvettem a szentségeket. Nagyon szíven ütött, amikor a kilencvenes években hirtelen azok lettek a legvallásosabbak, akik előtte üldözték anyukámat és a többi vallásos embert a hitük miatt. Keresem a hitem, de ennek ellenére nagyon jó a kapcsolatom a magyarországi bencés renddel. Hit nélkül nem lehet élni, egy embernek hinnie kell valamiben – a focicsapatában, a családjában, Istenben, Buddhában. Fontosnak tartom a hitet.



+1 Ha varázspálcával meg tudna változtatni valamit a világban, mi lenne az?Azt kívánnám, hogy az embertásaim józan paraszti ésszel gondolkodjanak. Ha képesek erre, akkor ki tudják szűrni a hülyeséget a valósból. Érezzék át a másik bánatát, örömét, így sokkal könnyebb lenne egymással kommunikálni.