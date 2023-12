Szüret után, babérok learatása előtt – látogatóban Muzslán

Szlovákia egyik legkiválóbb adottságokkal rendelkező szőlőtermő vidékén már az újborokkal dolgoznak a gazdák és a borászok. Nem mindenkinek telt meg egyformán a pince, olyan dűlők is vannak, ahonnan idén kevesebb szőlőt sikerült betakarítani. Viszont a minőség idén átlag feletti. Akinek viszont sikerült, annak a továbbiakban nagy segítséget nyújthat az egyedülálló Szőlészeti és Borászati Szolgáltatási Ház.

A muzslai borlabor

A nemzetközi projekt keretében megépült központba a helyi borászok mellett magyarországi termelők is hoznak mintát, hogy megtudják, milyen jegyeket mutat a nedű. Farkas Iván megjegyzi, hogy nagyszerű lehetőség ez a közepes és kisebb családi borászatoknak, mivel nemhogy a környéken, hanem az egész országban párját ritkítja az ilyen közösségi borászati szolgáltatási ház. Szép Rudolf élelmiszermérnök, a borászati laboratórium vezetője mutatja be a felszerelést, amellyel távolról is belelátnak a hordók tartalmába. A borászok helyben tanácsadást is kapnak. Meteorológiai mérőállomások is kiegészítik a szakmai hálózatot.