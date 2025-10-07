„Sok településen egy-egy lelkes emberen múlik a Csemadok jövője”

A megválasztását követően azt mondta, hogy szeretne személyesen találkozni a területi választmányok és alapszervezetek tagjaival, megismerni a véleményüket. Elkezdte már ezt az országjárást?

Most még rengeteg a sajtómegkeresés, a találkozó a különböző intézmények vezetőivel, és a rendezvényeinkre is sok meghívót kapok. Az országos elnökség ülését követően, október közepe táján tervezem, hogy elkezdem az országjárást. Több mint négyszáz alapszervezetünk van, ez szervezés kérdése is.

Az elnökválasztást parázs viták előzték meg, sokan már a Csemadok halódásáról beszéltek. Ön szerint hol a legnagyobb az érdektelenség, és mi ennek az oka?

A járásokon belül is nagyok a különbségek, sok régióban több a regisztrált alapszervezet, mint amennyi valós tevékenységet végez.

Leginkább azon múlik a dolog, hogy az adott közösségben van-e olyan tettre kész személy, aki a többieket is képes megmozdítani.

Vannak rá példák, hogy ilyen lelkes embereknek köszönhetően alvó alapszervezetek is feléledtek, például a fegyverneki, amelynek az élén egy fiatal elnök asszony mozgósította a közösséget. Szinte minden járásban van ilyen alapszervezet, amelyet a fiatalok élesztettek újjá, de nagy fájdalmunk, hogy különösen a peremvidéken lehetnek olyan községek, ahol szinte már nincs is kit megszólítani.

Az elnökválasztást megelőzően egyesek olyan hangokat is hallattak, hogy ön „a régóta változásra képtelen garnitúra jelöltje, megválasztásával nem történne valódi megújulás, legfeljebb látszatváltozás”. Lerendezték ezt egymás között?

Petheő Attilával kézfogással köszöntünk el egymástól a közgyűlésen, sok éve ismerjük egymást az MKP-ból, és a Selye János Egyetemen is kollégák vagyunk. Bízom benne, hogy az emberi kapcsolataink jók maradnak. A többi bírálóval sem szeretném folytatni a vitát, eddig sem szálltam be az adok-kapokba, ezután sem fogok. Az elnökválasztást megelőző vitának köszönhetően soha nem látott figyelem irányult a Csemadokra, de most már az együttműködésnek van itt az ideje. A régi garnitúra kifejezést pedig dehonesztálónak tartom, mert olyan embereket minősítettek ezzel, akik beleőszültek a csemadokos munkába, hittel és lélekkel tették, amit akkor kellett és lehetett. Ezzel együtt sem vagyok senkinek az embere, van megfelelő képzettségem, csemadokos tapasztalatom, rálátásom a szervezeti életre, hogy önálló döntéseket tudjak hozni. A jótanácsra, a szakmai párbeszédre mindig nyitott voltam, de az irányítást, a manipulációt elutasítom.