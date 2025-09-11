Fontos a nyájimmunitás, a gyerekek egészsége elsődleges

Az a célom, hogy türelmesen elmagyarázzam az embereknek, miért fontos a védőoltás - mondta Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter a parlamentben tartott sajtótájékoztatón. A gyerekek kötelező védőoltásának kérdésében egyetért Tatiana Červeňová országos tiszti főorvos véleményével.
„A gyerekek oltásának alapvető célja a nyájimmunitás erősítése, és ebben teljes mértékben egyetértek a tiszti főorvossal, aki azt mondta, hogy az oltás megkérdőjelezése addig hőstett, amíg el nem veszítjük a kollektív immunitást. Természetesen az állam, és én magam is tehetünk még többet ezen a téren. A következő hetekben több találkozóra is sor kerül, ahol arról fogunk beszélni, hogyan lehetne javítani a felvilágosítást, és hogyan vállalhatnának hatékonyabb szerepet ebben a kérdésben az egészségbiztosítók”
– tette hozzá a miniszter.
Az oltás kényes téma – fogalmazott.
„Egészségügyi miniszterként fontos számomra, hogy megértessem a kételkedőkkel, milyen fontos a védőoltás az egészség védelme szempontjából”
– fogalmazott Šaško.
Tatiana Červeňová kijelentette, a kötelező védőoltások elutasításával veszélybe kerül a gyerekek egészsége és élete. Az oltás megkérdőjelezése csak addig hőstett, ameddig elég gyerek megkapja a kötelező védőoltást, és fennáll a kollektív immunitás.
„Szlovákiában a kötelező védőoltásnak köszönhetően sikerült felszámolni a gyermekbénulást. Az oltással megelőzhető más betegségek is jelentősen visszaszorultak. A kötelező oltás elutasításával nemcsak a saját gyerekünket tesszük ki a betegség kockázatának, hanem más, az fertőzésre érzékeny gyerekeket is, akik életkoruk, vagy egészségi okok miatt nem kaphatnak oltást”
– nyilatkozta Červeňová.
A védőoltás nemcsak az egyént, hanem a körülötte élőket is védi. Ezt nevezzük nyájimmunitásnak, ami úgy működik, mint egy védőernyő – ha elég embert oltanak be, a betegség nem képes terjedni. Ez az ernyő azokat is megvédheti, akiket egészségi okokból nem lehet beoltani - például az újszülötteket, az időseket, a legyengült immunrendszerű betegeket vagy az allergiásokat
„Akkor van baj, amikor lyukak keletkeznek ezen a képzeletbeli védőernyőn, azaz ha az oltási arány a kritikus szint alá esik. Ilyenkor kezdenek olyan betegségek visszatérni, amelyeket már nem tartottunk veszélyesnek. És jelenleg pontosan ez történik a világ számos országában”
– figyelmeztetett a ŠÚKL.
Roman Dorčík, a ŠÚKL igazgatója rámutatott, Szlovákiában is vannak olyan esetek, amikor az alacsony átoltottság miatt visszatérnek a fertőző betegségek, például a szamárköhögés.
„Mindig könnyebb megelőzni a betegséget, mint kezelni és megküzdeni az esetleg maradandó következményekkel”
– mondta, és hozzátette, a védőoltással megelőzhető, hogy a beteg kórházi kezelésre szoruljon vagy belehaljon egy olyan betegségbe, ami védőoltással megelőzhető.
Szakemberek tájékoztatása szerint a legkisebb gyerekek a legveszélyeztetettebbek, azok akik még nem kaphatták meg az oltást. Az ő immunrendszerük még gyenge, nem képes védekezni a fertőzések ellen.
„2025-ben három halálesetet történt szamárköhögés miatt, olyan gyerekek haltak bele a betegségbe, akik még túl kicsik voltak ahhoz, hogy be lehessen oltani őket ”
A ŠÚKL közölte, az oltás nem magától értetődő dolog, évtizedek tudományos munkájának eredménye, és ma az emberek egészségét és életét védi. A védőoltás nem gyógyítás, hanem megelőzés. Az intézet rámutatott, hogy sok téves információ kering az interneten a vakcinákkal kapcsolatban, például, hogy autizmust okoznak, vagy mérgeket tartalmaznak.
A szakemberek közölték, ezeknek a téveszméknek semmilyen tudományos alapjuk nincs, csak félelmet keltenek és bizalmatlanságot szülnek az orvostudománnyal szemben.
„A vakcinák a legalaposabban ellenőrzött gyógyszerek közé tartoznak. Számos klinikai vizsgálaton és ellenőrzésen esnek át, hogy biztonságosak és hatékonyak-e, és a forgalomba hozásuk után is folyamatosan figyelemmel kísérik őket”
– tette hozzá Dorčík.
A ŠÚKL tájékoztatása szerint nem minden oltás alkalmas mindenki számára. Mindig a kezelőorvossal kell konzultálni, aki ismeri a beteg kórtörténetét, és tudja, hogy a védőoltás beadható-e a páciensnek.
„Az emberek túlnyomó többsége jól tolerálja a vakcinákat, és az oltások előnyei jelentősen meghaladják a kockázatokét”
– tette hozzá az intézet.
