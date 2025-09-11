Fontos a nyájimmunitás, a gyerekek egészsége elsődleges

„Akkor van baj, amikor lyukak keletkeznek ezen a képzeletbeli védőernyőn, azaz ha az oltási arány a kritikus szint alá esik. Ilyenkor kezdenek olyan betegségek visszatérni, amelyeket már nem tartottunk veszélyesnek. És jelenleg pontosan ez történik a világ számos országában”

– figyelmeztetett a ŠÚKL.

Roman Dorčík, a ŠÚKL igazgatója rámutatott, Szlovákiában is vannak olyan esetek, amikor az alacsony átoltottság miatt visszatérnek a fertőző betegségek, például a szamárköhögés.

„Mindig könnyebb megelőzni a betegséget, mint kezelni és megküzdeni az esetleg maradandó következményekkel”

– mondta, és hozzátette, a védőoltással megelőzhető, hogy a beteg kórházi kezelésre szoruljon vagy belehaljon egy olyan betegségbe, ami védőoltással megelőzhető.

Szakemberek tájékoztatása szerint a legkisebb gyerekek a legveszélyeztetettebbek, azok akik még nem kaphatták meg az oltást. Az ő immunrendszerük még gyenge, nem képes védekezni a fertőzések ellen.