Osztrák telefonszámokról érkeznek a legújabb csaló hívások. Ne vegye fel a telefont!

A csalási séma hamis befektetési platformra való regisztrációhoz vezet, de nagyon rafináltan, idénymunka kínálatával kezdődik. Egy automatizált hang arra kéri az áldozatot, hogy adjon hozzá egy kapcsolatot a WhatsApp alkalmazásban. A kommunikáció ezt követően a Telegramon folytatódik, ahol a csalók otthonról végezhető munkát kínálnak.

Eleinte csak reklámokra kell kattintani vagy bejegyzéseket lájkolni, kisebb fizetségért, hogy az egész hitelesnek tűnjön. Később azonban regisztrációt ajánlanak egy hamis befektetési platformon, magas hozamok ígéretével.

Az áldozat először csak kisebb összegeket küld – néhány eurót –, majd fokozatosan akár több ezer eurót is. A csalók gyakran elkérik a személyes adatokat, beleértve a személyi igazolványt is” – ismertették a rendőrök a csalási módszereket a közösségi oldalon.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy az senki ne vegye fel az ismeretlen ostrák számokról érkező hívásokat, sőt, blokkolja is azokat . Aki mégis felvenné a telefont, annak legyen figyelmeztető jel, hogy az idegen számról automatizált hang szól hozzá. Amennyiben az áldozat megadta az adatait és a számlájáról pénz tűnt el, a a rendőrök azt javasolják, azonnal tiltsa le a kártyáját és tegyen feljelentést.