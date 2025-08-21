Itthon

Netflix-előfizetők, figyelem! Csalók pályáznak a banki adataikra

Vrabec Mária

A Netflix streaming szolgáltató nevében küldözgetnek banki adatok frissítésére felszólító sms-eket ismeretlen csalók. Természetesen, az előfizetők pénzét akarják lenyúlni.

A levélben azt írják: "Nem tudtuk feldolgozni a legutóbbi fizetését a Netflix előfizetéséhez. Ennek oka lehet a lejárt kártya, az elégtelen fedezet, vagy a számlázási adatok megváltozása. Annak érdekében, hogy elkerülje a szolgáltatás megszakadását, és továbbra is zavartalanul élvezhesse kedvenc filmjeit, sorozatait és exkluzív premierjeit, kérjük, mielőbb frissítse számlázási adatait. Ha a fizetési adatai mindig naprakészek, garantált az Ön által kedvelt tartalmak megszakítás nélküli elérése." 

Aki az üzenetben található linkre kattint, az egy romániai weboldalra jut. Ha itt megadja a banki adatait, a csalók hozzájutnak a bankszámlájához és akár teljesen is kifoszthatják azt. 

Ezért aki ilyen üzenetet kap, azonnal törölje és a telefonszámot tiltsa le. Amennyiben mégis kételyei támadnának, elég ha ellenőrzi a bankszámláját, rendben utalták-e az előfizetést, vagy hívja a szolgáltató ügyfélszolgálatát. 

