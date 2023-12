Mi majd szeretni fogjuk: őszintén az örökbefogadásról

Angyalok a kottalapon

N. Tóth Anikó egyetemi tanár, író és férje Béres Gábor egy hét hónapos kislányt fogadtak a magukénak 2002 júliusában. Anilla már 21 éves, Budapesten, az ELTE-n tanul zenekultúrát.

„Mivel több olyan adoptált gyereket ismertem, akinek csak felnőttkorában mondták el az örökbefogadó szülei a tényt, néhányukban komoly törést okozva, biztos voltam benne, hogy a lehető legkorábban beavatjuk Anillát. A mese bizonyult a legalkalmasabbnak: egy mágneses bábszínház segítségével mondtam el számtalanszor a gyermektelen királyi pár történetét, akik az erdőben találtak két apró gyereket.

Négyéves lehetett a lányunk, amikor karácsonyi szünetben az Ismeretlen ismerős című Halász Judit-filmet néztük, teljesen véletlenül, de éppen témába vágott. Ekkor mondtam el neki, hogy mi is egy gyermekotthonban találtunk rá s öleltük magunkhoz. Akkor annyit kérdezett, hogy hívták az anyukáját, aki a világra hozta. A szünet után az oviban aztán lelkesen újságolta a társainak, hogy az ő anyukája Mária, amiből komoly vita kerekedett, az ovisok ugyanis kijelentették, hogy Mária márpedig a Jézuska anyukája, nem pedig Anilláé. Ehhez tudni kell, hogy az ovis karácsonyi műsorban betlehemes játékot mutattak be, tehát képben voltak Máriát illetően. Anilla napokig nem tudta megemészteni, hogy nem hittek neki a társai.

Férjem két kórust is vezetett, s mivel nem tudtuk megoldani a gyermekfelügyeletet, hordtuk magunkkal Anillát is próbákra, fellépésekre. Fegyelmezetten ült az ölemben, miközben egyik kezemben a kottát tartottam, a másikban egy csokor színezőt, amelyekkel csupa mosolygó angyalt rajzolt az éppen használaton kívüli kották hátlapjára (mindig elérzékenyülök, mikor előkerül egy-egy ilyen illusztrált kotta). Esténként fürdés után a kádban állva a polcokon sorakozó flakonoknak vezényelt, miközben latin szövegű kórusműveket énekelt halandzsanyelven. Most, egyetemistaként karvezetést is tanul, és két kórus tagja.

Néhány éve meghívtak egy örökbefogadás témájú beszélgetőestre. Szakemberek (jogász és pszichológus) mellett mi voltunk a gyakorló család. Lányunk örömmel vállalta, hogy erről az érzékeny témáról tizenhat évesen a nyilvánosság előtt is beszéljen, s nagyon büszke voltam rá, mert bátran, nyíltan és árnyaltan beszélt a tapasztalatairól. A család, a rokonság, a barátaink támogatóak voltak az örökbefogadást illetően. De az elfogadás képessége nem általános erény, sok nehéz helyzetet éltünk meg a bántó megjegyzésektől a komolyabb konfliktusokig.

S egy egészen friss esemény: néhány napja az udvarunkban találtunk egy keservesen síró cicát. A mamája eltűnt. Olyan kiszolgáltatott, törékeny volt, mindemellett annyira küzdött az életéért, hogy elhatároztuk, örökbe fogadjuk. Anilla meg is jegyezte, hogy hasonlít a sorsuk.”