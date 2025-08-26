Itthon

Megnyílt a 2025/2026-os évad a Komáromi Jókai Színházban

Jókai Színház
VasarnapVlogo
Vasárnap

Augusztus 25-én hétfőn tartotta évadnyitóját a Komáromi Jókai Színház, délután pedig megkezdődtek megkezdődtek az augusztus 28-án, az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal közösen szervezett Bérletek Éjszakája színészkoncertjének próbái.

A Bérletek Éjszakája színészkoncerten, augusztus 28-án, csütörtökön 19 órai kezdettel színművészeink hét-hét dalt adnak elő A padlás, illetve a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalekből. A padlásból elhangzanak majd az Itt vagyunk, az Örökre szépek, az Enyém a pálya, a Szilvásgombóc, az Utána repülünk, az Ég és Föld között itt áll a padlás és a Varázskönyv című dalok.

A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből pedig a Menni kéne, a Valaki mondja meg, az Arra születtem, az Eszter keresése, a Fák is siratják, a Ringasd el magad és az Arra születtünk című slágerek lesznek hallhatóak.

Jókai Színház
Kép: Dömötör Ede

A Jókai Színház társulata

Komáromi Jókai Színház
színház
Komárom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?