Megnyílt a 2025/2026-os évad a Komáromi Jókai Színházban

A Bérletek Éjszakája színészkoncerten, augusztus 28-án, csütörtökön 19 órai kezdettel színművészeink hét-hét dalt adnak elő A padlás, illetve a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalekből. A padlásból elhangzanak majd az Itt vagyunk, az Örökre szépek, az Enyém a pálya, a Szilvásgombóc, az Utána repülünk, az Ég és Föld között itt áll a padlás és a Varázskönyv című dalok.

A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből pedig a Menni kéne, a Valaki mondja meg, az Arra születtem, az Eszter keresése, a Fák is siratják, a Ringasd el magad és az Arra születtünk című slágerek lesznek hallhatóak.