Megjelentek az utakon az első csendőrök

1
Fotó: Instagram
vrabec mária
Vrabec Mária

A halottak napja előtti fokozott forgalomban, már meg is jelentek az utakon az első csendőrök, akik a rendőrök munkáját hivatottak segíteni. 

Az autójuk olyan, mint a serifeké

A testületet létrehozásáról szóló jogszabályt Róbert Kaliňák javaslatára szavazta meg a parlament, az indoklás szerint a közbiztonság javítása érdekében. Szlovákiában ugyanis főleg terepen, nagyon kevés a rendőr, csak tavaly több mint kétezren távoztak az állományból. 

A csendőröknek, saját szolgálati autójuk is van „Žandári“ felirattal, valamint zöld és sárga csíkokkal az oldalán. A logó megtervezése hatezer euróba került., de s okan azért bírálják, mert nem túl eredeti, szinte ugyanilyen matricák vannak az amerikai serifek autóin. 

Csendőr az lehet, aki a katonaságnál vagy egyéb biztonsági szerveknél tevékenykedik, és teljesíti a 14 napos kiképzést. Eddig ezernyolcszázan jelentkeztek az új testületbe és többségük teljesítettte is a feltételeket. Csendőri szolgálatot a munkaidejükön túl évente húsz nap terjedelemben, mindig tizenkét órára vállalhatnak, ezért összesen háromezer eurót kapnak. 

2
Fotó: Instagram

A rendőrséget segítik

A csendőrök katonai egyenruhát viselnek és karszalaggal jelzik, hogy éppen a rendőrség munkáját segítik.

 Hasonló jogkörökkel rendelkeznek, mint a rendőrök: igazoltathatnak sofőröket, irányíthatják a forgalmat lefoglalhatnak tárgyakat és őrizetbe vehetnek személyeket, a határokon ellenőrizhetik az okmányokat és a gépkocsikat.

A csendőrök mellett egyre több városban afféle polgári járőrcsapatok is alakulnak, hogy a marginalizált csoportok által lakott negyedekben őrizzék a rendet, megakadályozzák a bolti és egyéb lopásokat. 

csendőrök
rendőrök
Róbert Kaliňák
