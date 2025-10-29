Megjelentek az utakon az első csendőrök

Az autójuk olyan, mint a serifeké

A testületet létrehozásáról szóló jogszabályt Róbert Kaliňák javaslatára szavazta meg a parlament, az indoklás szerint a közbiztonság javítása érdekében. Szlovákiában ugyanis főleg terepen, nagyon kevés a rendőr, csak tavaly több mint kétezren távoztak az állományból.

A csendőröknek, saját szolgálati autójuk is van „Žandári“ felirattal, valamint zöld és sárga csíkokkal az oldalán. A logó megtervezése hatezer euróba került., de s okan azért bírálják, mert nem túl eredeti, szinte ugyanilyen matricák vannak az amerikai serifek autóin.

Csendőr az lehet, aki a katonaságnál vagy egyéb biztonsági szerveknél tevékenykedik, és teljesíti a 14 napos kiképzést. Eddig ezernyolcszázan jelentkeztek az új testületbe és többségük teljesítettte is a feltételeket. Csendőri szolgálatot a munkaidejükön túl évente húsz nap terjedelemben, mindig tizenkét órára vállalhatnak, ezért összesen háromezer eurót kapnak.