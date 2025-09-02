Itthon

Magyar Iskolaközpont Ipolyságon: a szlovákiai magyar oktatás sikertörténete

1
A szerző felvétele
Károly Beáta

Történelmi pillanat Ipolyságon! Megnyitotta kapuit a Magyar Iskolaközpont, ahol 306 diák és 34 pedagógus kezdi az új tanévet.

Nézze meg kisfilmünket az ünnepélyes tanévnyitóról, és élje át velünk a közösség erejét, az összefogás sikerét!

Multimédia
Videó
multimédia
Ipolyság
Szondy György Gimnázium
Pongrácz Lajos Alapiskola
Ravasz Ábel
Zachar Pál
Fodor Attila
Szőköl István
Nagy Tímea
Gajdács Mónika
Csenger Tibor
Comenius Pedagógiai Intézet
NIVAM
szlovákiai magyar
iskola
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?