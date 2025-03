Leváltották Ondrejcsák Róbertet a londoni nagyköveti posztról

Négy év után menesztették londoni nagyköveti posztjáról a rimaszombati származású, magyar nemzetiségű Ondrejcsák Róbertet. A távozó diplomata közösségi oldalán hosszú nyílt levélben vallotta be: az, hogy távozni fog a nagykövetségről és a külügyminisztériumból is, attól a pillanattól világos volt számára, hogy a jelenlegi szlovák kormány megalakult és az utolsó hónapok mentális és érzelmi szempontból is nagyon nehezek voltak számára.