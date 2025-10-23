Leváltották Jarábik Gabriellát

Itthon

Huszonhárom év után leváltották posztjáról a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának alapító igazgatóját, Jarábik Gabriellát. A döntést a konszolidációs intézkedésekkel indokolták, ám Jarábik szerint az eljárás megalázó és méltatlan volt. 

A múzeimigazgatót hétfőn hívták be Pozsonyba, ahol Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója (aki Dobroslav Trnka majd Jaromír Čižnár idejében nyolc évig a főügyészség szóvivője volt) először arra akarta rárni, hogy mondjon fel, mivel takarékoskodniuk kell és ezt a nyugdíjasok elbocsátásával kezdik. 

Miután Jarábik erre nem volt hajlandó, szerdán újra behívatták és azonnali hatállyal felmondtak neki. Januárig kurátorként dolgozhat, de távozásával ez a poszt megszűnik, vagyis a múzeumnak egyyel kevesebb alkalmazottja lesz,.

Az intézmény vezetésével ideiglenesen Nagy Tímeát bízták meg, akit az elmúlt másfél évben Jarábik Gabriella felkészített, mert tisztában volt azzal, hogy előbb-utóbb menesztik. Hogy Nagy Tímea meddig maradhat a posztján, az attól függ, mikor ír ki a kulturális tárca pályázatot a posztra és ki lesz a kiszemeltje. 

Jarábik Gabriella menesztése ellen közleményben tiltakozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Szövetség facebook oldalán tette közzé a hírt. „Hónapok óta tudjuk, hogy a kulturális tárca a nemzetiségi múzeumok átszervezését, lefokozását tervezgeti,

A KKA jelenlegi igazgatójának a megválasztása óta tudjuk, hogy új vezető kinevezésekor a minisztériumnak nem szokása a korrekt, transzparens eljárás,

Érdemes lesz még jobban odafigyelni arra, mi történik a magyar és a többi nemzetiségi múzeumban“ – olvasható a bejegyzésben.


 

Jarábik Gabriella
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
leváltották
