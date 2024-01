Kevesebb államünnep, több kiadás - Új szabályok és törvények, amelyekkel idén számolnunk kell

A legtöbb változást az kormány úgynevezett konszolidációs csomagja tartalmazza, amelynek legfőbb jellemzője, hogy magasabb adókkal szeretné növelni az állam bevételeit, közben a kiadásokon nem spórol.

Nyereségadó a bankoknak

Magyarországról ellesett példa alapján például növeli az állam a bankok és a Slovnaft nyereségadóját. Utóbbi esetében azzal érvel, hogy az olcsó orosz kőolajnak köszönhetően ilyen nagy a cég nyeresége, a bankok pedig az alacsony betéti kamatok és a magas hitelkamatok közötti különbségen nyerészkednek. Végeredményben a Slovnaft és a bankok megadóztatását is mi, vagyis a fogyasztók és a kliensek fogják megfizetni.

A Slovnaft nyereségadóját 70 százalékra emelték

A bankok nyereségadója 30 százalékos lesz

A tömény szeszes italok és dohánytermékek rendszeres fogyasztói is többet adóznak majd az államnak. Ezzel ellentétben a borra és a sörre kivetett adó mértéke marad, csak az éttermekben felszolgált alkohol áfáját növelik tíz százalékról húszra. Az alapvető élelmiszereknél marad a tízszázalékos adókulcs, és egészen érthetetlen módon marad a sífelvonók üzemeltetőinek tízszázalékos adózása is, amit még Boris Kollárnak, a dóvali (Donovaly) síközpont üzemeltetőjének sikerült elfogadtatnia a parlamenttel. Házelnökként arra hivatkozott, hogy a Covid-járvány után fel kell lendíteni a turizmust.

A dohánytermékek adóját február 1-jétől emelik, egy doboz cigaretta 40 centtel lesz drágább

Bár az áfát az állam nem emelte, úgyis több adót fog beszedni a cégektől, mert befagyasztotta azt a bevételi határt, amelytől a vállalkozók kötelesek adót fizetni. Ez annak ellenére marad a még 2009-ben elfogadott 49 790 euró, hogy azóta az átlagjövedelem jelentősen növekedett. Elemzők szerint a reális adózási határ ma 85 ezer euró lenne. Újra bevezetik a kft-k és részvénytársaságok minimális adóját is, amit az esetben is be kell fizetniük, ha nem fejtettek ki tevékenységet.

A kisvállalkozók helyzete némiképp javul, 15 százalékos adókulcsot az eddigi 50 ezer eurós bevétel helyett már 60 ezernél érvényesíthetik.

A részvényesek osztalékának adóját hétről tíz százalékra emelte a kormány, de csak 2025-től, és a kriptovalutákkal való kereskedésből származó jövedelmet is megadóztatta.