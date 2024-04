Húsz centi hó a Magas-Tátrában

A lehűlésnek és a havazásnak köszönhetően jók a feltételek a tavaszi síeléshez. Marián Galajda, a tátrai síközpontok üzemeltetőjének szóvivője arról tájékoztatott, hogy a Jasná síközpont, valamint a tátralomnici (Tatranská Lomnica) síközpont is megnyitja kapuit a hétvégén.

„A Magas-Tátrában a Lomnici-nyereg (Lomnické sedlo) legmagasabban fekvő sípályája is üzemelni fog, ott még mindig több mint egy méternyi hó van. Az elmúlt napok lehűlésének köszönhetően közel 20 centiméternyi friss hó is hullott, ez pedig segít, hogy még jobbak legyenek a feltételek a síeléshez a hétvégén" - mondta Galajda.

A Magas-Tátrában, Tátralomnictól a Kő-pataki-tóig (Skalnaté Pleso) drótkötélpályák szállítják a turistákat, és a Lomnici-csúcsig (Lomnický štít) vezető drótkötélpálya is üzemelni fog. A gyalogosok a Ótátrafüredről (Starý Smokovec) a Tarajkára (Hrebienok) vezető, vagy a Csorbató (Štrbské Pleso) és Szoliszkó (Solisko) közötti drótkötélpályát vehetik igénybe.