Hogy készül a folyékony búfelejtő? Így telik egy nap a pálinkafőzdében

A Csicsói Párlat Manufaktúra 2017 őszén nyitott meg. Károly eredetileg geográfusként végzett Prágában, gazdasági és társadalmi földrajzot tanult, de mindig is vágyott rá, hogy visszatérjen szülőfalujába. A pálinka lett az, ami ehhez megadta a löketet.

– Az egyik évben rengeteg gyümölcsünk termett. Nem tudtuk, mi legyen vele, aztán arra gondoltunk, főzetünk belőle pálinkát. Ekkor jöttünk rá, hogy a környéken nem igazán van bérfőzde. Így jött az ötlet, hogy létrehozhatnánk egy sajátot, főleg, hogy nagyon szerettem volna valami saját vállalkozásba kezdeni itthon – meséli Károly.

A főzde mint nappali

Meg is szerezte a szükséges engedélyeket, és elvégzett jó pár képzést, hogy a manufaktúra létrejöhessen. A főzde családi projektként működik, nincsenek külső munkatársak. Az ötlet Károlyé volt, a kivitelezés oroszlánrésze az édesanyját dicséri, aki egyébként intézője a Kálnoky család helyi kastélyának és gazdaságának, illetve egy 18 hektáros almáskertet vezetett 30 évig. Érthető hát, hogy kellett újabb kihívás, így a főzde – kis túlzással – kapóra jött. Károly édesapja pedig az anyagi hátteret biztosította a projekthez. A legtöbb munka az első hét évben leginkább Károlyra és az édesanyjára, Eszterre maradt, de az utóbbi években már aktívan és lelkesen bekapcsolódik a feleség, Karolina is.

– Ma már hárman főzünk. Női fölény van, de nagy az összhang. Az édesapám, a nagybátyám és a húgom, Fanni is besegítenek időnként.

A meleg és a pálinkagőz szokatlan számomra, szinte szédítő, nem vagyok olyan edzett, mint a tulajok. Nekik ez már meg se kottyan.

– Olyan ez, mint egy barackillatú szauna

– fogalmazza meg Karolina.

A lepárló hangulata otthonos: kanapé, kávé, a polcon könyvek, a falon tévé. Nem véletlenül – van olyan időszak, amikor napi 16-18 órát is eltöltenek itt. Főleg, ha sok a cefre. Ezenkívül sok ügyfél is szívesen megvárja, amíg elkészül a pálinkája.

– Jönnek messzebbről is, nem csak a környékről. Igyekeznek úgy időzíteni, hogy még aznap vagy másnap el is vihessék a kész párlatot. Van, aki végigüli a folyamatot a kanapén, mások kirándulni mennek a környéken.