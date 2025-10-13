Gyorsvonatok ütköztek Szádalmásnál. Hét súlyos sérültje van a balesetnek

Kamil Šaško egészségügyi miniszter a helyszínen úgy tájékoztatott, hogy a mentők összesen kilencvenegy embert láttak el, közülük ketten nagyon súlyos, tizennégyen közepesen súlyos, hetvenen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az egyik mozdonyvezető sajtóértesülések szerint kiugrott a vonatból az ütközés előtt, őt meg kellett műteni, mert súlyos sérüléseket szenvedett, de valószínúleg az ugrásnak köszönhetően élte túl a balesetet.

A baleset valószínűsíthető oka a jelzőberendezés figyelmen kívül hagyása. Két vonat haladt szemben egymással egy olyan helyen, ahol a két vágány egybefut és a Kassáról Zólyomba tartó szerelvénynek meg kellett volna várnia a másik áthaladását, de ez nem történt meg. A rendőrség közveszély okozása miatt indított eljárést az ügyben. Az utóbbi években egyre több az ilyen figyelmetlenség miatti vasúti baleset, 2023-ban például 21 esetben nem áll meg a mozdonyvezető a piros jelzésnél. Az érintett vasúti szakaszon kedden délben indulhat újra a forgalom.





