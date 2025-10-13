Itthon

Gyorsvonatok ütköztek Szádalmásnál. Hét súlyos sérültje van a balesetnek

1
vrabec mária
Vrabec Mária

Két gyorsvonat ütközött össze ma délelőtt a Rozsnyóhoz közeli Szádalmásnál. Az egyik mozdony kisiklott, és a vasúti töltés alján kötött ki, a másik keresztbe fordult a sínen. 

Kamil Šaško egészségügyi miniszter a helyszínen úgy tájékoztatott, hogy a mentők összesen kilencvenegy embert láttak el, közülük ketten nagyon súlyos, tizennégyen közepesen súlyos, hetvenen könnyebb sérüléseket szenvedtek. 

Az egyik mozdonyvezető sajtóértesülések szerint kiugrott a vonatból az ütközés előtt, őt meg kellett műteni, mert súlyos sérüléseket szenvedett, de valószínúleg az ugrásnak köszönhetően élte túl a balesetet. 

A baleset valószínűsíthető oka a jelzőberendezés figyelmen kívül hagyása. Két vonat haladt szemben egymással egy olyan helyen, ahol a két vágány egybefut és a Kassáról Zólyomba tartó szerelvénynek meg kellett volna várnia a másik áthaladását, de ez nem történt meg. A rendőrség közveszély okozása miatt indított eljárést az ügyben. Az utóbbi években egyre több az ilyen figyelmetlenség miatti vasúti baleset, 2023-ban például 21 esetben nem áll meg a mozdonyvezető a piros jelzésnél. Az érintett vasúti szakaszon kedden délben indulhat újra a forgalom.



 

gyorsnonatok
ütközés
baleset
Szádalmás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?