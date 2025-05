Fico visszatér a merénylet helyszínére. Azt mondja, rendben van, csak emésztési problémák gyötrik

Fico és a Smer továbbra is kitartanak amellett, hogy a merénylet elkövetője, Juraj Cintula együttműködött az ellenzékkel, vagy legalábbis az ellenzéki politikusok hergelték fel. A vizsgálat ezt annak ellenére sem igazolta, hogy még a titkosszolgálatot is bevonták Cintula június 8-án egyedül áll a bíróság elé. Terrorcselekménnyel vádolják és életfogytiglani börtönböntetés fenyegeti. Fico mártíriumát azonban továbbra is hangúlyozzák a párttársai, Robert Kaliňák húsvét előtt még a véres ingét is bemutatta, amit a kórházból vitt el. Hogy honvédelmi miniszterként és jogászként ezzel bizonyítékot semmisíthetett meg, azzal a rendőrség nem foglalkozik.





Maga Fico azt állítja, semmiféle pszichikai traumát nem szenvedett, még a merényletről készült felvételek visszanézése sem rázta meg. „Mindenre emlékszem. Elárulhatom, hogy annak ellenére, milyen súlyos sérüléseket szenvedtem, nem ájultam el….”- nyilatkozta a Plus1 deň bulvárlapnak. Külön hangsúlyozta, hogy amikor megnézte a merényletről szóló felvételeket, az semmilyen hatással nem volt rá. Ennek némileg ellentmond, hogy minden nyilvános megszólalásában a sérüléseire hivatkozik, arról beszél, hogy az ellenzék a halálát akarja, az újságírók pedig fogadásokat kötöttek, életben marad-e.