Fél a gyereke a kórházban? Szeptembertől ott lehet mellette

Mivel nem volt egyértelmű szabályozás, sok esetben a kórházi személyzet belátásán és a lehetőségeken is múlott, hogy a látiogatási időn túl is beengedták -e a szülőt, esetleg éjszakára is maradhatott-e. Sok kórházban ugyanis gondot jelent, hogy a zsúfolt osztályokon a szülőknek is biztosítsanak ágyat, tisztálkodási lehetőséget – ezen az új törvény sem változtat, de már kötelesek lesznek beengedni a szülőt és legalább egy széket tenni a gyerek ágya mellé. .

Az új szabályozás általánosan érvényes lesz, így a szülő vagy más közeli hozzátartozó, például nagyszülő, kísérőként az intenzív osztályon vagy pszichiátriai ellátás során is jelen lehet a gyermek mellett.

A kíséret költségeit az egészségbiztosítók megtérítik, ha a gyermek még nem töltötte be a harmadik életévét. Ezt követően a kísérőknek már saját zsebből kell finanszírozni a jelenlétüket, ami napi 3-4 eurós kiadást jelent, de ehhez még hozzáadódhatnak az egészségügyi segédeszközök – kesztyűk, maszkok stb. – költségei is, attól függően, hogy a gyermek egészségügyi állapota milyen biztonsági előírásokat követel meg. A saját kosztjuikról a kísérőknek maguknak kell gondoskodniuk.