Fedél nélkül: milyen az élet a dunaszerdahelyi hajléktalanszállón?

Itt vannak otthon

Van olyan hajléktalan, aki a kezdetektől ide jár haza, évek óta ugyanabban az ágyban alszik. Sokan még az ünnepeket is itt töltik. József mindenkit ismer, nagyon ritkán jön új személy. Ha mégis, általában nem marad sokáig. Mivel ugyanazok az arcok fordulnak meg a menedékhelyen, megengedik nekik, hogy a ruháikat, személyes dolgaikat itt hagyják napközben. Ez más szállásokon nem így működik, mert ott nem tudni, ki jön majd be éjjel. A pozsonyi Depaulban például 250-en is megfordulnak egy éjszaka.

„Akik elérik a nyugdíjkorhatárt, megpróbálnak idősotthonba, esetleg más szociális intézménybe menni. A fiatalabbaknál az a gond, hogy ha nem bírósági végzés határozza meg számukra például a pszichiátriai kezelést vagy az elvonót, akkor a saját döntésük alapján jöhetnek-mehetnek az intézetek közt. Nem tarthatják őket bent. Ezáltal beleragadnak egy olyan spirálba, amiből szinte lehetetlen kikerülni. Próbálkoznak munkahelyekkel, de általában néhány nap után visszaesnek, nem győzik fizetni a tartozásukat” – tudom meg a szállás vezetőjétől.

Mivel sokan évek óta itt laknak, azt hinné az ember, hogy segítik egymást, jól kijönnek egymással, de József rám cáfol.

„Itt nincsenek barátságok, csak érdekkapcsolatok. Kihasználják a másikat, elcsennek egymástól ezt-azt. De verekedés legalább nincs. Tudják jól, hogy azt nem toleráljuk. Ha valaki fizikailag bántalmazza a társait, akkor búcsút kell mondania a szállónak. A lopásoknál egyébként sosincs tettes, nem vallják be, hogy ki volt.”

Napközben, amíg a szálló zárva, vannak, akik a városi könyvtár felé veszik az irányt, míg mások ismerősökkel, családtagokkal találkoznak, esetleg munkában vannak, munkát keresnek. Sokan az állomás környékén vagy a kórházban tanyáznak. Állnak, ülnek, várnak. József szerint a céltalan bolyongással senki sem jut előre, ezért jobb, ha valamivel elfoglalják magukat.



Az alkohollal jönnek a gondok

A legtöbben, akik itt húzzák meg magukat, az alkohol miatt kerültek az utcára. „Akinek drogproblémái vannak, az nem igazán akar bejönni a menedékhelyre. A drogfüggők idegesek, állandóan menniük kell, nem tudnak egy helyben lenni. Próbálják előteremteni a drogra valót. Az alkohol más típusú probléma. Az elvonót a legtöbb esetben meg se próbálhatják, mert tartozásuk van az egészségbiztosító felé. Persze volt, aki végigcsinálta, majd dolgozni kezdett, de jött egy törés, és visszaesett.”

Az ittlévők közül mindenkinek meggyűlt már a baja az itallal. Az ivás miatt összevesznek az otthoniakkal, kiteszik őket a lakásból, megszűnnek a családi kötelékeik.

„Ha itt mindenkit szondáztatnánk, nem biztos, hogy a szállón bárki is maradna. Az a lényeg, hogy ne legyenek erősen ittas állapotban. De ezt ők is tudják. Ha este be akarnak jönni, akkor délben már általában leállnak, nem isznak tovább. Ha részegen jönnének be, abból rengeteg konfliktus lenne.”