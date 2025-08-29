Itthon

Ég az albári szeméttelep. A szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást

1
Országos Tűzoltóparancsnokság
vrabec mária
Vrabec Mária

Mintegy 5500 négyzetméternyi területen ég az albári szeméttelep. A helyszínen hivatásos tűzoltók mellett a környékbeli települések önkéntes tűzoltói oltanak.

A dunaszerdahelyi, somorjai nagyszombati, légi, nagypakai, tejfalusui alistáli, felsővámosi, nyékvárkonyi és bögellői tűzoltók órák óta küzdenek a tűzzel, munkájukat azonban a mérgező sűrű füst ás a fel-feltámadó szél is nehezíti. z országos tűzoltóparancsnokság tájékoztatása szerint a tüzet tartálykocsikból oltják, de a nagyobb mennyiségű víz biztosítása érdekében egy nagykapacitású szivattyút is a helyszínre küldtek. 

tűz
Albár
szeméttelep
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?