Ég az albári szeméttelep. A szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást

Mintegy 5500 négyzetméternyi területen ég az albári szeméttelep. A helyszínen hivatásos tűzoltók mellett a környékbeli települések önkéntes tűzoltói oltanak.
A dunaszerdahelyi, somorjai nagyszombati, légi, nagypakai, tejfalusui alistáli, felsővámosi, nyékvárkonyi és bögellői tűzoltók órák óta küzdenek a tűzzel, munkájukat azonban a mérgező sűrű füst ás a fel-feltámadó szél is nehezíti. A z országos tűzoltóparancsnokság tájékoztatása szerint a tüzet tartálykocsikból oltják, de a nagyobb mennyiségű víz biztosítása érdekében egy nagykapacitású szivattyút is a helyszínre küldtek.
