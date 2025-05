A halastavak dicsérete. Ahol az ember alkot természetet

Még víz nélkül is fontosak

A halastavakat rendszeresen leengedik és feltöltik. Ám még leengedett állapotukban is nagy szerepük van élőhelyként. A kétéltűek tömegével vonulnak ősszel a száraz tómeder egyes helyeire, hogy beássák magukat a föld alá. Békáink nagy része itt, az iszapban talál menedékre a téli hideg és a fagy elől. Ez a téli menedék a hibernákulum. A hibernáció egy öntudatlan állapot, az életfunkciók drasztikus csökkenését, dermedtséget jelenti. És teljes védtelenséget az ellenséggel szemben, úgyhogy a földmélyi rejtek még így is óvja a kis állatok álmát. Amiből tavasszal ébrednek, és ösztönösen indulnak a legközelebbi víz felé.

Gondok itt is akadnak...

Mindenképpen számolni kell azzal is, hogy a természeti értékek, a természetvédelem, az állat- és növényvilág fenntartása itt és máshol is többletköltséggel jár. Tájaink nagyjából 60 halevő madárfaja közül ki kell emelnünk a kárókatonát, a szürke gémet, a nagy kócsagot, a búbos vöcsköt és a sirályfajokat. A gazdáknak el kell fogadniuk azt, hogy a halak egy része a madarak táplálékául szolgál. Legfontosabb halevő emlősünk, a vidra alig láthatóan, ám annál intezívebben halászik a tavakon. Ott vannak továbbá azok a madarak is, amelyek haltakarmányt fogyasztanak – a tőkés réce és barátréce, valamint a szárcsa. És a madarak közvetett módon is nehezítik a halgazdálkodást. Fészkelési igényeik korlátozzák vagy gátolják a halastavakon elvégezhető munkálatokat, amilyen például a feltöltés és a lecsapolás, a halászat, a hínárkaszálás és a nádkitermelés...