21 év szabadságvesztésre ítélték Robert Fico merénylőjét

Terrorista támadás miatt 21 év szabadságvesztésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő ellen merényletet elkövető Juraj Cintulát.
A vádlott, Juraj Cintula, aki tavaly május 15-én Nyitrabányán rálőtt Robert Fico miniszterelnökre, bűnös terrorcselekmény elkövetésében – jelentette ki ítéletében a Speciális Büntetőbíróság. Az ítélet még nem jogerős.
Rendkívüli enyhítő körülmények
A 72 éves nyugdíjas ellen a ŠTS-en különösen súlyos, védett személy ellen elkövetett terrorcselekmény miatt emeltek vádat, amiért életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható lett volna. Az nem volt kétséges, hogy a tett elkövetője ő volt – a vita a jogi minősítés körül zajlott.
A terrorcselekmény jogi minősítésének alternatívájaként felmerült még az előre megfontolt emberölés kísérlete, illetve a hivatalos személy elleni támadás lehetősége is. A bíróság azonban a vádiratban szereplő minősítést fogadta el. Kiemelte, hogy a vádlott nem mint magánszemélyre, hanem kifejezetten mint a kormányfőre támadt, akinek politikájával nem értett egyet. A kormány ellen volt, és az embereket is annak megdöntésére buzdította.
A bíróság azonban rendkívüli enyhítő körülményeket vett figyelembe, így a kiszabható büntetés alsó határa 20 év volt. A bírósági tanács elnöke az alsó határ alkalmazását azzal indokolta, hogy a vádlott idősebb korú, büntetlen előéletű, valamint egészségileg sincs teljesen rendben.
Terrorcselekmény/hivatalos személy elleni támadás
A vádat képviselő ügyész, Katarína Habčáková, valamint a megtámadott miniszterelnök jogi képviselője, David Lindtner szerint minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy a vádlott különösen súlyos terrorcselekményt követett el.
Cintula védője, Namir Alyasry azt javasolta a bíróságnak, hogy a cselekményt minősítse át hivatalos személy elleni támadás bűntettévé, amelynek enyhébb a büntetési tétele — 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés.
Cintula a per során azt vallotta, hogy Fico egészségét akarta megkárosítani, hogy az ne legyen képes ellátni miniszterelnöki feladatát, de megölni nem akarta. A merényletet a kormány nyitrabányai kihelyezett ülésén követte el. Amikor Fico a szimpatizánsok közé lépett, előhúzta legálisan birtokolt fegyverét, és öt lövést adott le.
(TASR)
