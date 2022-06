Múltkor hatalmas vihar volt nálunk. HUNCUTKA

Egyszerre félelmetes és gyönyörű tud lenni egy ilyen vihar. Szeretek ilyenkor bebújni a takaró alá és olvasni. A múltkor Benőke és Hanga történeteit olvasgattuk a bátyámmal. Kedves, meghitt pillanat volt ez. Ti féltek a viharban? Egyébként kifejezetten szeretem a nyári zivatarok hangulatát, bár az nem mindig kellemes, ha a strandon kapja el az embert a zuhé. Tényleg, ti voltatok már idén nyáron strandolni? Én még nem jutottam el, de a hétvégére megbeszéltünk egy pancsolást az osztyálytársaimmal, hogy hivatalosan is megnyissuk a nyári szünetet. Jó móka lesz, viszek labdát és kártyát is. Meg a strandi lángos ízét is fel kell idézni a számban. Ti mivel indítjátok a vakációtokat?

Legyetek jók!

Huncutka