Kinek mit hozott a Mikulás?

Olyan varázslatos és jóságos teremtés a Mikulás. Szeretek róla történeteket, meséket olvasgatni. Tudtátok, hogy például Amerikában és Európa északi részén (meg még sok más helyen is) karácsonykor a Mikulás, és nem a Jézuska hozza az ajándékokat? Szeretek más nemzetek szokásairól, ünnepeiről új dolgokat tanulni. Ha már más nemzetek, olvastátok itt a Vasárnap Téli Kalauzában, hogy a finn Mikulással élőben is lehet találkozni? Egyszer nagyon szívesen elmennék meglátogatni őt én is. Biztosan gyönyörű lehet a havas táj, a rénszarvasok. Olyan igazi mesebeli látvány. Apropó hó. Mindig alig várom, hogy leessen az első, mindent fehérrel betakaró havacska. Ha már ilyen járványos időszakot élünk, legalább a táj legyen ragyogó, szép és nyugodt. A novemberi szürkeséget amúgy is rosszul viseltem, csak az kárpótolt, hogy most többnyire rendesen jártunk iskolába, nem kellett online tanulnunk, úgy mint tavaly.

Legyetek jók, és vigyázzatok magatokra!

Huncutka

A hét rajza Csörgő Zalán, Bős, 2. osztály

