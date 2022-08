Itt vagyunk a tengernél!

A szülőknek úgy kell néha szólniuk, hogy menjünk ki a partra egy kis vizet inni, és kenjük be magunkat naptejjel. Képzeljétek, egy nagy felfújhatós fánkot is beszereztünk, amin felváltva lebegünk. Voltunk biciklizni, esténként a parton sétálunk, sok tengeri finomságot eszünk és élvezzük a nyugalmat. Tervben van még egy hajókirándulás is, azt nagyon várom. Állítólag majd le lehet menni a hajó aljába, ahol nagy ablakok vannak és látszik a víz alatti világ. Mindig is érdekeltek a vízi élőlények, sokat olvasok róluk, most pedig végre majd testközelből is láthatom, hogy mi van a felszín alatt. Titeket érdekel a vízi világ? Melyik a kedvenc tengeri élőlényetek? Nekem a delfinek, de a polipokat és medúzákat is nagyon izgalmasnak találom. Ha már élőlények, képzeljétek, láttunk rákocskát és tengeri sünt is fürdés közben.

Legyetek jók,

Huncutka

Španko Ester Hanna 7. A