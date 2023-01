Huncutka: Téli sportok

Döme Zsuzsa: Havas pályán Síeléshez ép kéz, láb, síléc, síbot, hó, hó, hó szükséges, s ha épkézláb megúszod, az jó. Jó, jó!



Havas pályán nem nagy kunszt lesiklani. Ripsz-ropsz, ripsz, inkább legyen dunszt, dunszt, dunszt – kötésed, mint gipsz, gipsz, gipsz.

Furcsa téli mozgásformák



Síbalett

A sí művészi ága ez a sportág. Lényege, hogy a síbalettező sítalpakon kreatív, látványos, izgalmas, akrobatikus elemeket tartalmazó show-t ad elő zenére. Az 1980-as években egész népszerű volt ez a sportág, de aztán a 2000-es évekre megszűnt mint versenysport. Lehet, egyszer még újra felfedezik a műkorcsolya, a balett és a sí szerelemgyerekét.



Síjöring

Ez a skandináv eredetű sportág igazi extrém mozgásforma. A sportolót egy kutya, ló vagy valamilyen motoros jármű húzza egy kötél segítségével. A sportoló síléccel a talpán kapaszkodik a kötélbe, és megpróbál talpon maradni. Nem olyan egyszerű, de vannak, akik az egészet még ugratókkal, szlalomozással is megtoldják. Az is előfordul, hogy rénszarvas húzza az elszánt versenyzőt.



Hógolyózás

Bizony, a hógolyózást is lehet versenyszerűen űzni. A sportág szabályait Japánban rögzítették. Ezek alapján két hétfős csapat küzd meg egymással, vagyis az egyik csapat játékosai próbálják a másik csapat játékosait eltalálni. A cél az ellenfél zászlajának megszerzése anélkül, hogy megdobnának minket. A csapatok 90 előre legyártott hógolyóval, akadályokkal, menedékekkel telerakott pályán csatáznak egymással.



Jégvitorlázás

Ki mondta, hogy vitorlázni csak nyáron lehet? Ha pengék kerülnek a vitorlás aljára, akár télen is szelhetjük a habokat, vagyis a jeget. Na jó, azért nem egészen, a jégvitorlások ugyanis mindössze abban hasonlítanak a hajókhoz, hogy a szél erejét használják fel a haladáshoz. Ha megfelelő a széljárás, könnyen el lehet érni akár a 100 km/h sebességet is.