Huncutka megtanult horgolni

Nagyon büszke voltam magamra. A következő, amit szeretnék elkészíteni, egy nyári kis top. Most egyébként is nagyon divatosak a horgolt holmik, nekem pedig nagyon tetszenek. Azért a nagyit mindenképp megkérem majd, hogy segítsen, ő ebben profi, és ha már hordani fogom, szeretném, hogy tényleg jól nézzen ki. Apropó család! A hétvégén Kópéval tesós napot tartottunk. Rájöttünk, hogy viszonylag kevés időt töltünk csak kettesben, szóval elmentünk az állatkertbe. Sokat beszélgettünk, mókáztunk, még egy kommentált etetést is elcsíptünk, sőt láttunk újszülött őzgidát, és egy szurikátakölyköt is. Mindig rájövök, hogy milyen jófej bátyóm van. Ti jóban vagytok a testvéretekkel? Néha szervezzetek közös programokat!

Legyetek jók!

