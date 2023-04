Huncutka: Húsvéti forgatag

Remélem, élvezitek a sok érdekességet, amit hétről hétre összegyűjtök nektek! Velem minden rendben. Már nagyon vártam a tavaszt. Amikor süt a nap, én kint vagyok. Sétálok, növényeket gyűjtök. Tudtátok például, hogy az ibolyából készült teának kék színe van? Ha pedig csepegtettek bele egy kis citromot, akkor lilára változik. Igazi varázslat! Húsvétra szárított virágokkal dekorált hímes tojásokkal készülök. Na, de nem is írok túl sokat, hoztam inkább most is húsvéti érdekességeket. Olvassátok szeretettel, és legyetek jók!